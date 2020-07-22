Экономика

РБКРБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

BFM.ru07:22

Очередная криптореволюция: рынок банков на блокчейне взлетел до рекордных $3 млрд

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Цена золота движется к историческому максимуму

ИА Красная Веснавчера в 10:28

Цена золота превысила $1900 за тройскую унцию впервые с осени 2011 года

Газета.Ruвчера в 10:14

Золото дорожает шестой день подряд, цена превысила $1900 за унцию

Финмаркетвчера в 09:59

Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию

Телеканал 360°вчера в 11:25

Цены на золото вплотную подобрались к историческому максимуму

Интерфакс23 июля в 12:01
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45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

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Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке

Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
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Немецкая армия выплатит солдатам-геям компенсацию за угнетение

Немецкие вооруженные силы выплатят компенсации солдатам-геям, подвергавшимся дискриминации в их рядах.
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В Калининградской области за сутки выявили 16 случаев коронавируса

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Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого

Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
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Промоутер назвал максимальный гонорар Пугачевой за один корпоратив

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Драка, произошедшая между нетрезвыми гражданами на улице Маршала Захарова в Москве, не имела межнациональный характер.
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Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом

В пятницу, 24 июля, в сети появился новый трейлер киноленты "Билл и Тед". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Orion Pictures.
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В Ростовской области из роддома похищен новорождённый

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Ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс

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СК подтвердил возбуждение дела о взятке против чиновника из Югры

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.
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Сбой сервисов Garmin мог быть вызван атакой хакеров

Масштабный сбой сервисов в компании Garmin мог на самом деле являться атакой хакеров.
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Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России

Атаки азербайджанцев на армян на российской территории являются в том числе попыткой дестабилизировать ситуацию в России.
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