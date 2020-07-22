Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию
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