Экономика

РБКРБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Цена золота приблизилась к историческому максимуму

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Наука

Израильские ученые опровергли популярные представления о мозге

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Общество

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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

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Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ

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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
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Под Балтийском спасатели в выходные вытащили из моря пять человек

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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

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Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

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