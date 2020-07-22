Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Армия и оружие «Красных линий нет». Что удерживает Турцию и Египет от войны в Ливии Парламент Египта предоставил главе государства Абделю Фаттах ас-Сиси право использовать вооруженные силы в Ливии — Каир поддерживает генерала Хафтара, чья армия контролирует восточную часть страны.

Общество Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 81

Экономика Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз» Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ). 16

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым. 1,8K

Общество Турция игнорирует угрозу коронавируса для получения дивидендов от туристов Эксперт считает, что Турция таким образом пытается поддержать свой гостиничный и туристический бизнес после спада.

Футбол Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. 13

Политика Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. 18

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 220

Религия Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 276

Футбол Стал известен состав «Зенита» в финале Кубка России с «Химками» Нападающие петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют с первых минут в финальном матче Кубка России по футболу с подмосковными "Химками", сообщается в микроблоге Российской премьер-лиги в Twitter.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ вымогают деньги у мирных жителей Офицер пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что бойцы ВСУ вымогают у жителей Станично-Луганского района взятки за проезд через временный блокпост.