Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию
Телеканал 360°вчера в 11:25
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Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
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Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия вчера в 17:12
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МонаВиста вчера в 12:02
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Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
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Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
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Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
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Стал известен состав «Зенита» в финале Кубка России с «Химками»
Нападающие петербургского "Зенита" Артем Дзюба и Сердар Азмун сыграют с первых минут в финальном матче Кубка России по футболу с подмосковными "Химками", сообщается в микроблоге Российской премьер-лиги в Twitter.
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В ЛНР заявили, что бойцы ВСУ вымогают деньги у мирных жителей
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Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
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В Хабаровске проходит очередная массовая акция
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Строительству «Северного потока-2» помешала треска
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