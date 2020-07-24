Экономика
ГЛАС.RUЦена золота достигла рекордного максимума с 2011 года
В ходе торговой сессии золото подорожало на 0,6%. В данный момент за тройскую унцию на бирже необходимо заплатить около 1,9 тыс. долларов. Это максимум с сентября 2011 года. На фоне дорожающего золота растут и акции российских золотодобывающих компаний.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Политика
Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Городовой 08:37
Общество
В Калининграде кафе и рестораны открываются с 25 июля
Новый Калининград С 25 июля в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах возобновляют работу кафе и рестораны.
Новый Калининград.Ru 11:17
Политика
Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета 03:05
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Общество
Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение
Минск, 24 июля 2020, 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение.
REGNUM 10:17
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Общество
Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян
Сбербанк выпускает «Индекс Иванова» каждый квартал.
РБК 09:45
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
Общество
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:33
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Политика
Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово
Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
ТАСС 10:50
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Политика
Инициаторов Евромайдана изобличили
Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат
Вестник 04:40
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что очень доволен тем, как проходит работа над новой частью культового «Аватара».
Live24 07:53
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
Футбол
«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна
Петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 10:28
Игры
Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite
В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру вчера в 12:23