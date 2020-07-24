В ходе торговой сессии золото подорожало на 0,6%. В данный момент за тройскую унцию на бирже необходимо заплатить около 1,9 тыс. долларов. Это максимум с сентября 2011 года. На фоне дорожающего золота растут и акции российских золотодобывающих компаний.

Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года

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