Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦена золота достигла рекордного максимума с 2011 года

В ходе торговой сессии золото подорожало на 0,6%. В данный момент за тройскую унцию на бирже необходимо заплатить около 1,9 тыс. долларов. Это максимум с сентября 2011 года. На фоне дорожающего золота растут и акции российских золотодобывающих компаний.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Золото дорожает шестой день подряд, цена превысила $1900 за унцию

Финмаркет09:59

Цена золота превысила $1900 за тройскую унцию впервые с осени 2011 года

Газета.Ru10:14

Цена золота приблизилась к историческому максимуму

РИА Новости09:38

Цена золота поднялась выше $1900 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

ТАСС09:27

Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию

Телеканал 360°11:25

Цены на золото вплотную подобрались к историческому максимуму

Интерфаксвчера в 12:01

Золото подорожало до исторического максимума за последние девять лет

Новые Известия21 июля в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Общество

Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
4
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
48
Политика

Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Городовой 08:37
13
Общество

В Калининграде кафе и рестораны открываются с 25 июля

Новый Калининград С 25 июля в Калининграде, Багратионовском, Гурьевском, Правдинском, Светловском и Светлогорском городских округах возобновляют работу кафе и рестораны.
Новый Калининград.Ru 11:17
Политика

Милонов предложил вернуть графу «национальность» в паспорт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт отметку о национальности.
Российская газета 03:05
45
Единоборства

Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
23
Общество

Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение

Минск, 24 июля 2020, 17:17 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии в ходе прокурорского надзора проверила уголовное дело в отношении незарегистрированного кандидата в президенты, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, которому предъявлено новое обвинение.
REGNUM 10:17
2
Общество

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Общество

Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян

Сбербанк выпускает «Индекс Иванова» каждый квартал.
РБК 09:45
2
Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля, через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала.
Ведомости вчера в 22:44
1,2K
Общество

Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Усатого

Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:33
3
Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
93
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Известия 08:41
338
Политика

Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово

Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
ТАСС 10:50
Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
817
Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
96
Наука

В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана

На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
18
Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
1,7K
Общество

ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля

Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
10
Политика

Инициаторов Евромайдана изобличили

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
6
Общество

Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами

Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
14
Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:34
101
Кино

Фильм «Мажор» с Прилучным скоро выйдет в прокат

Вестник 04:40
81
Кино

Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о том, что очень доволен тем, как проходит работа над новой частью культового «Аватара».
Live24 07:53
21
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
506
Происшествия

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

РИА Новости 06:36
16
Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
6
Космос

«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
142
Футбол

«Зенит» оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про Федуна

Петербургский "Зенит" оштрафован на 500 тыс. руб. за перфоманс фанатов про владельца футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонида Федуна на полуфинальном матче Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 10:28
Игры

Microsoft показала 8 минут геймплея Halo Infinite

В рамках Xbox Games Showcase студия 343 Industries показала новый кинематографичный трейлер и 8 минут геймплея Halo Infinite.
Игромания.ру вчера в 12:23
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное