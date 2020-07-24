Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:56, Ашберн
Общество
В США возникла угроза массового выселения миллионов арендаторов
Вашингтон, 24 июля 2020, 21:32 — REGNUM В США может прокатиться волна выселений должников из арендованного жилья в связи с истечением 25 июля срока действия федерального запрета на такие действия.
REGNUM 14:32
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Общество
Щеглова назначена заместителем председателя Правительства Забайкалья
Инна Щеглова утверждена на должность заместителя председателя Правительства Забайкалья.
ZAB.RU вчера в 20:31
Космос
«Роскосмос» запустил грузовой корабль «Прогресс МС-15» к МКС: фото
Грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен к МКС с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Он доставит груз для экипажа МКС.
Mockva.ru вчера в 11:00
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Путешествия
Российские туроператоры запустили продажу туров в Турцию
Экспресс газета 10:36
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Общество
В России назревает потребительский кризис
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Ведомости вчера в 18:17
Футбол
Глава РФС Дюков призвал «Зенит» и «Спартак» успокоиться
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об отношениях «Зенита» и «Спартака».
ProstoProSport 10:23
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 17:40
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Политика
В Россию уехал не допущенный на выборы президента Белоруссии Цепкало
Валерий Цепкало рассказал в эфире телеканала «Дождь» о том, почему не стал участвовать в президентской гонке и до регистрации покинул Белоруссию вместе с двумя детьми.
Live24 07:16
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Приангарье, ранее объявленный до 26 июля, продлен до 1 августа, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Киберспорт
Сокровищница Immortal Treasure II вышла в Dota 2
В ночь на 25 июля Valve выпустила вторую Immortal-сокровищницу, содержащую 11 предметов.
Dota2.ru 19:53
Экономика
На двух стульях: МВФ объявил доллар угрозой для мировой экономики
Столкнувшись с беспрецедентным обвалом глобального спроса и цен на сырьевые товары, оттоком капитала, сбоем в цепочках поставок и общим сокращением мировой торговли, многие валюты развивающихся стран резко просели.
РИА Новости вчера в 01:00
Футбол
ЦСКА не собирается продлевать контракт с Набабкиным
Срок действующего соглашения клуба с Набабкиным истекает через 6 дней.
CT news 18:35
Киберспорт
Онлайн-игры GTA Online и Red Dead Online вскоре получат большие обновления
Вашингтон, 24 июля 2020, 19:22 — REGNUM Студия Rockstar Games объявила, что летом 2020 года игры Grand Theft Auto Online и Red Dead Online получат масштабные обновления.
REGNUM 12:22
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета 22 июля в 12:09
Армия и оружие
В Израиле: Путин захватил часть Голанских высот
Россия активно, но без лишнего шума, вытесняет иранцев и проиранские вооруженные формирования из провинций Кунейтра, Дераа и сирийской части Голанских высот.
Военное обозрение 10:23
Наука
Обходить препятствия научили протез ноги с коленом
Если ампутация совершена выше колена, то используется значительно более сложный протез, который будет выполнять функцию сразу двух суставов ноги.
ToDay News Ufa 15:59
Происшествия
В Царском Селе ребенок уронил 250-летнюю скульптуру
Газета.Ru вчера в 12:15
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48