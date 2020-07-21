Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на золото, как на защитный актив, вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Общество
Памятник Христофору Колумбу демонтировали в Чикаго
Москва 24 09:35
Футбол
Следующее заседание суда по иску ФК «Локомотив» к Геркусу состоится 10 сентября
Следующее судебное заседание по иску футбольного клуба "Локомотив" к бывшему генеральному директору Илье Геркусу пройдет 10 сентября.
ТАСС Спорт 09:46
Финансы
Банк России приступит к покупкам валюты в 2022 году
Банк России приступит к покупкам валюты в 2022 году, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ по ставке.
Finam.Ru 08:59
Происшествия
В Москве задержали 25 человек после массовой драки
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 25 человек после массовой драки, произошедшей на юго-востоке Москвы.
RT на русском 09:10
Политика
Нападения в Москве: посольство Армении просит принять незамедлительные меры
События последней ночи, которые сопровождались многочисленными провокациями, а также нападением на армян, к большому сожалению, в очередной раз указывают на умышленный характер действий азербайджанской стороны.
Евразия Daily 08:48
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта.
Piter.tv 04:10
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве заменили голову
Новую голову приставили памятнику советскому поэту и актеру Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище в Москве, 24 июля сообщается на сайте радиостанции «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна 09:56
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Путешествия
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров.
Ведомости 09:11
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Политика
Украина подготовила стратегию «деоккупации» Крыма
По словам процитированной РИА Новости Джапаровой, документ, содержание которого киевская сторона пока раскрывать не намерена, является «частью большой стратегии деоккупации».
Аргументы недели 08:45
Киберспорт
State of Decay 3 выйдет только на новом поколении консолей
Игромания.ру вчера в 12:19
Космос
Астронавты NASA завершили второй за неделю выход в открытый космос
Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен завершили во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС).
ТАСС 21 июля в 13:44
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Общество
В Москве суд заочно арестовал молдавского политика Усатого
Тверской суд Москвы заочно избрал молдавскому политику Ренато Усатому, который обвиняется в валютных махинациях, меру пресечения в виде заключения под стражу.
RT на русском 09:41
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Игры
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер
Игры можно купить и установить на ПК, в отдельных случаях действуют скидки до 30 процентов.
Evo-rus.com 09:43
Экономика
Банк России выступил против идеи страховать нефть
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против идеи воспользоваться мексиканским опытом и страховать цены на нефть.
Lenta.ru 09:16
Футбол
Червиченко рассказал о провальной трансферной политике «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации в московском клубе.
ProstoProSport 09:26
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 06:49
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости 22 июля в 18:11