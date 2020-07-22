Экономика
РБКЦена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Спрос на драгоценный металл как на защитный актив вырос из-за ухудшения отношений между США и Китаем и опасений замедления темпов роста мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
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Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год, используя служебное положение, Ишаев «обеспечил заключение» с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае.
РБК 23 июля в 18:02
Космос
Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 20:21
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Политика
Глава Минздрава Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке
Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал в отставку, сообщает пресс-служба правительства республики.
News.ru вчера в 02:13
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт 03:57
Наука
Уровень железа в крови обеспечивает продолжительность жизни
Как выяснили ученые из Гарвардской медицинской школы, можно оределить относительную продолжительность жизни человека по количеству железа в организме.
Сайт интересных новостей 12:20
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия 17:51
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Общество
Международное авиасообщение возобновится для России с 1 августа
Международное авиасообщение с другими странами возобновится для России с 1 августа, заявил 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Чита.Ру 24 июля в 07:11
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России
Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
Вести Подмосковья 24 июля в 02:49
Футбол
Футболист «Уотфорда» жестко оскорбил журналиста
Футболист английского "Уотфорда" Трой Дини жестко оскорбил журналиста, передает The Sun.
Газета.Ru 20:32
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с Евросоюзом по энергокорректировкам
Арбитры ВТО признали правоту России в 30-летнем споре с Евросоюзом по поводу антидемпинговых механизмов, при которых ЕС не учитывает затраты российских предприятий на покупку сырья.
Газета.Ru 24 июля в 14:25
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Live24 вчера в 05:44
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Происшествия
Закончено дело в отношении бывшего вице-премьера Дагестана, обвиняемого в заказном убийстве
По версии следствия, исполнителями убийства журналиста Хаджимурада Камалова выступили Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов, а заказчиком — бывший депутат народного собрания и вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.
Коммерсантъ 13:08
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Компания Hyundai представила концепт спортивной версией кроссовера Santa Fe с названием N Performance.
Picsnews.net 03:04
Технологии
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ 19:04
Здоровье
В Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно
Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обнаружили подозрение на повторный случай заражения COVID-19 у 4-летнего пациента.
Piter.tv вчера в 05:44
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия 16:27
Происшествия
Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки
Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Общество
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тысяч иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия 19:55