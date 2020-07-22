Экономика
Комсомольская правдаЦена золота превысила 1 900 долларов впервые с сентября 2011 года
В пятницу, 24 июля, стоимость золота поднялась выше 1 900 долларов за тройскую унцию впервые за девять лет, обновив максимум с сентября 2011 года, цена драгоценного металла приблизилась к историческому максимуму.
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Впервые с осени 2011 года стоимость золота превысила 1900 долларов за тройскую унцию
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