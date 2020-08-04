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REGNUM
REGNUM

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Взгляд.ру23:03
Коммерсантъ

Золотой взлет

Коммерсантъвчера в 16:23
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБКвчера в 11:10
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАССвчера в 11:27
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51

94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые заражения зафиксированы в Междуреченске (27), Кемерове (16), Анжеро-Судженске (12), Новокузнецке (10), Белово (9), Беловском МР (4), Березовском (2), Мысках (2), Юрге (2), Гурьевском МО (2), Чебулинском МО (2), Яйском МО (2), Краснобродском (1), Промышленновском МО (1), Тисульском МР (1), Тяжинском МО (1). На 4 августа у 3 965 человек подтвержден коронавирус.
94 случая коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Kursk.comвчера в 02:02
23

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
41

В РФ предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей на фоне пандемии.
Известия00:05
6

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 августа

Всего по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб. Россия будет поставлять отечественный препарат "Авифавир" для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки.
РБК00:40
1

Google представила технологию беспроводной передачи файлов Nearby Share — аналог AirDrop для Android

Компания Google начала внедрение Nearby Share — новой технологии для Android-смартфонов, которая позволяет делиться фотографиями, файлами, ссылками и прочим контентом с другими пользователями Android-смартфонов, находящихся рядом.
3DNews17:26

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости17:56
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъвчера в 08:46
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT newsвчера в 11:22