Экономика
Взгляд.руЦена золота в Японии обновила исторический максимум
Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо. Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания «Танака кикиндзоку» продает грамм золота за 7608 иен (72 доллара).
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Происшествия
СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании
Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.
Афиша Daily 06:21
Футбол
«Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok
"Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Следователи назвали возможную причину взрыва в порту Бейрута
Предварительное изучение обстоятельств взрыва в Бейруте показало, что причиной произошедшего могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ на территории морского порта.
ТАСС 10:02
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Происшествия
Первый самолёт МЧС России с мобильным госпиталем вылетел в Бейрут
RT на русском 09:47
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Общество
Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian
Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.
REGNUM 09:27
Армия и оружие
Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Взгляд.ру 09:39
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о погранвойсках
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Lenta.ru 09:15
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Армия и оружие
Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57
Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.
РИА Новости 06:32
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина, Мужчину доставили в Саранск.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
США показали видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB
Армия США в своем Twitter опубликовала видео удара ракеты c маневренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой C-HGB.
Газета.Ru 06:14
Музыка
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Соловей.Инфо 03:21
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:44
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Культуромания 02:50
Политика
Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе.
RT на русском 09:29
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Биатлон
Его называют русским Пихлером, а он цитирует барона Мюнхгаузена. Интервью Михаила Шашилова – нового тренера биатлонисток
В июле биатлонистки под руководством Шашилова провели первый сбор в Ижевске, с началом августа поднялись в горы Сочи.
Sports.ru 04:20
Происшествия
С доходного дома Иоффа на Загородном проспекте обрушился балкон
Днём в среду, 5 августа, в доме №24 на Загородном проспекте в Петербурге произошло частичное обрушение балкона.
Форпост Северо-Запад 09:25
Общество
Силовики задержали главу города Богдановича Павла Мартьянова
Глава города Богданович Свердловской области Павел Мартьянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Регион online 09:53
Политика
Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild.
Газета.Ru 08:50
Общество
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин.
Российская газета 09:40