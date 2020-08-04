Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо. Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания «Танака кикиндзоку» продает грамм золота за 7608 иен (72 доллара).

Происшествия СК начал проверку после обвинений экс-сотрудников «МБХ медиа» в изнасиловании Следственный комитет России начал проверку после обвинений в групповом изнасиловании, поступивших в адрес шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и бильдредактора издания Андрея Золотова.

Футбол «Локомотив» высмеял «Спартак» за представление Урунова в TikTok "Локомотив" отреагировал на переход полузащитника Остона Урунова в "Спартак", который "красно-белые" объявили в TikTok.

Происшествия Следователи назвали возможную причину взрыва в порту Бейрута Предварительное изучение обстоятельств взрыва в Бейруте показало, что причиной произошедшего могла стать халатность при хранении взрывчатых веществ на территории морского порта.

Общество В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%. 221

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду. 1K

Политика Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.

Общество Создатель Fallout: New Vegas работает над новой игрой для Obsidian Сойер отметил, что его новый проект не имеет никакого отношения к Avowed, которую недавно анонсировала Obsidian Entertainment.

Армия и оружие Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США взорвали атомные бомбы над японскими Хиросимой и Нагасаки, чтобы запугать Советский Союз, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Армия и оружие Разработчик рассказал о новой защите для летчиков Су-57 Силкин уточнил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Происшествия В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина, Мужчину доставили в Саранск. 86

Общество В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. 1,4K

Политика Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Политика Армения приняла закон об ограничении иностранного вещания Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, который предполагает введение ограничений на вещание иностранных телеканалов, включая российские, в общественном мультиплексе. 38

Происшествия С доходного дома Иоффа на Загородном проспекте обрушился балкон Днём в среду, 5 августа, в доме №24 на Загородном проспекте в Петербурге произошло частичное обрушение балкона.

Политика Соперница Лукашенко обратилась за помощью к Меркель Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась за помощью к немецкому канцлеру Ангеле Меркель, пишет издание Bild. 11