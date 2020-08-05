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Взгляд.ру
Взгляд.ру

Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо. Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания «Танака кикиндзоку» продает грамм золота за 7608 иен (72 доллара).В источнике
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Вести.Ru

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ru08:06
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
Коммерсантъ

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ04:41
Взгляд.ру

Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Взгляд.ру23:03
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28
ТАСС

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС04:09
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБКвчера в 11:10

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости07:58
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Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Вслед за Кипром, Мальтой и Люксембургом Минфин РФ направил Нидерландам предложение о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения в сторону увеличения ставок налога на дивиденды и проценты, которые выплачиваются из России, до 15%.
Российская газета07:45
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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС08:18

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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В Новой Зеландии испытают систему беспроводной передачи электричества

Отмечается, что первый прототип будет передавать 1 Квт на км, а в перспективе системе удастся передавать электроэнергию между 2-мя вышками в десятки километров, если будет отмечаться прямая видимость.
Evo-rus.com06:26
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Райан Рейнольдс претендует на роль Человека-ястреба в DC

По слухам, если с Рейнольдсом заключить контракт не получится, роль Человека-ястреба будет предложена звезде фильма «Джентльмены» Чарли Ханнэму или Майклу Б. Джордану («Черная Пантера», «Крид: Наследие Рокки»).
Киноафиша Россиивчера в 02:48