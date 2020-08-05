Цена золота в Японии обновила исторический максимум
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Розничные цены на золото в Японии обновили исторический максимум, сообщило Киодо. Определяющая котировки на драгоценный металл токийская компания «Танака кикиндзоку» продает грамм золота за 7608 иен (72 доллара).В источнике
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