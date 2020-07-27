Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Политика
Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза
По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики.
Evo-rus.com 01:15
Авто
Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника
Эксперты назвали тройку наиболее быстрых серийных внедорожников, которые сегодня доступны на рынке.
Informus.ru вчера в 15:09
Общество
Стивен Сигал заявил о желании взять «дальневосточный гектар» в Бурятии
«Голливудский бурят» Стивен Сигал заявил, что может взять в Бурятии «дальневосточный гектар».
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 23:13
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:15
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско назвали заболевание, увеличивающее риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Lenta.ru вчера в 16:27
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском вчера в 04:52
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
Два выпускника из Петербурга набрали 300 баллов по трём предметам ЕГЭ
RT на русском вчера в 09:40
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Армия и оружие
Российские Су-35 в Ливии уничтожили позиции боевиков
Российские истребители Су-35 в Ливии нанесли удары по боевикам и силам Правительства национально согласия, разгромив их позиции.
Вечерний курьер вчера в 08:42
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Технологии
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно
Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС.
Astera 25 июля в 08:20
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ вчера в 22:57
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
В мае турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении в Ливии девяти ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 07:43
Футбол
Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.
Metaratings вчера в 16:26
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта.
Известия 24 июля в 10:04
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
Авто
Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России
Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение.
Новые автомобили 01:13
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс
Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс».
REGNUM вчера в 03:30
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 25 июля в 04:15
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа этого года.
Evo-rus.com вчера в 15:14