На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

Политика Эксперты ожидают выход Нидерландов из Евросоюза По мнению экспертов, очередные противоречия в ЕС образовались после недавнего саммита, в рамках которого определялся бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план антикризисного восстановления экономики. 60

Спорт Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины. 79

Общество Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России. 62

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 47

Армия и оружие В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 99

Политика Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая. 61

Технологии Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно, что связано с переходом на следующий этап распространения последнего крупного обновления ОС. 84

Здоровье В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года. 2

Общество Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. 32

Футбол Шунин рассказал о задачах «Динамо» в Лиге Европы Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах, которые стоят перед клубом в Лиге Европы.

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами из-за риска распространения коронавируса в конце марта. 1,4K

Авто Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России Четыре из пяти моделей Skoda, предлагаемые на российском рынке, пережили обновление, в ходе которого было пересмотрено их оснащение. 43

Космос Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс». 3