Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

Российская газета01:11

Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

ТАССвчера в 20:20

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

РБКвчера в 22:01

Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

Комсомольская правдавчера в 21:20

Цена золота обновила исторический максимум

Взгляд.рувчера в 20:58

Цена золота поднялась выше $1 910 за тройскую унцию

Газета.Ruвчера в 20:30

Цена золота обновила исторический рекорд

Фонтанка.Ру00:16
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Армия и оружие

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Происшествия

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В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
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Армия и оружие

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Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу

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Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

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Старые версии Windows 10 компания Microsoft обновит принудительно

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Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

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