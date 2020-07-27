Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Российская газета 01:29
Экономика
«Лента» в 1-м полугодии увеличила выручку на 9,6%
Ритейлер "Лента" (Петербург) в первом полугодии увеличил розничную выручку на 9,6% по сравнению с аналогичным показателем минувшего года, до 213,4 миллиардов рублей.
Деловое.ТВ 04:10
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Футбол
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
РИА Новости вчера в 17:46
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили 02:13
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
Шипулин заразился коронавирусом
Lenta.ru 04:06
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе из команды семерых футболистов.
RT на русском 03:14
Здоровье
Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
Глава международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев в беседе с газетой «Известия» рассказал, по каким причинам нельзя принимать рецептурные препараты без назначения лечащего врача.
Live24 00:40
Космос
Российский робот «Федор» перейдет на тренерскую работу
Российский робот «Федор», уже побывавший в космосе, будет использоваться для тестирования технологий, которые позже применят в новом космическом роботе.
Русская Планета 03:40
Общество
В Свердловской области умерло 240 пациентов с коронавирусом
Правда УрФО 04:13
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
Lenta.ru 03:29
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 96 новых случаев коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 818 тыс. человек.
Краснодарские известия 03:57
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
Piter.tv 00:45
Армия и оружие
Приказ о прекращении огня в Донбассе выдан на Украине
Командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев в воскресенье выдал приказ о полном прекращении огня в Донбассе с 0:00 понедельника.
РЕН ТВ 02:41
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Армия и оружие
СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике
Американский публицист Х.Саттон пишет, что подводные лодки ВМС США потратили долгие годы, пытаясь заснять испытания ракет российским ВМФ.
Военное обозрение 04:05