На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

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