Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:04, Ашберн
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев подписал приказ о введении режима прекращения огня в Донбассе с 27 июля.
Дождь 04:54
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Безработным сохранят повышенные пособия, а на каждого ребенка в семье выплатят по 3 000 рублей.
Evo-rus.com 02:35
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян положительно относятся к Лукашенко
Более половины россиян положительно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 03:08
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Рис Макки не смог совершить ни одного точного удара по Чимаеву за 3 минуты боя.
CT news 03:54
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в расчленении жены топором
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемый убил супругу, потому что она хотела забрать ребенка после развода.
РИА Новости 03:41
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Гаджеты
Samsung выпустила новые наушники AKG с активным шумоподавлением и суточным «запасом хода»
Компания Samsung представила две модели наушников, включая AKG Y600 NC с активным шумоподавлением, а также модель AKG Y400.
iXBT.com 02:31
Авто
В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
В движение базовый eBussy приводится электрическими мотор-колесами мощностью до 20 лошадиных сил, при этом крутящий момент достигает 1000 Нм.
Motor 04:28
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники.
Москва 24 вчера в 05:56
Политика
Лукашенко назвал уборочную кампанию важнее президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что уборочная кампания для страны сейчас важнее, чем предстоящие в августе президентские выборы.
Московский Комсомолец 05:48
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Общество
В Екатеринбург прибыли новые машины скорой помощи
На Средний Урал доставили партию из шести свежекупленных машин скорой помощи.
ИА Красная Весна 05:40
Общество
Шнуров снимет фильм о хабаровских протестах
Музыкант и сопредседатель "Партии роста" Сергей Шнуров снимет документальный фильм о протестах в Хабаровске, сообщили в пресс-службе партии.
Интерфакс 05:35
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы
Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru 04:44
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Общество
Домашний интернет и кабельное телевидение могут подорожать в России
Используется и больше тяжелого контента.В России по итогам 2020 года цены на домашний интернет и кабельное телевидение могут подняться на 15%.
Inc-news.ru 25 июля в 22:57
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Футбол
Вертонген и Ворм покинули «Тоттенхэм» в связи с истечением контрактов
Защитник Ян Вертонген и вратарь Мишел Ворм покинули футбольный клуб "Тоттенхэм" в связи с истечением сроков контрактов, сообщил в своем Instagram защитник лондонской команды Тоби Алдервейрелд.
РИА Новости 04:21
Кино
Режиссер Зак Снайдер показал новый костюм Супермена
Американский режиссер Зак Снайдер в рамках фестиваля Comic-Con показал необычную экипировку Супермена.
Piter.tv 02:11
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте поделилась редким снимком с Аллой Пугачевой
Отечественная исполнительница Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками редким снимком, где она позирует в компании Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 01:19
Общество
Дегтярёв предупредил министров об ответственности за каждый рубль
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предупредил министров региона о персональной ответственности за каждый рубль, привлечённый из федерального бюджета.
Life.ru 04:57
Политика
Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью.
РБК вчера в 09:49
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 25 июля в 12:14