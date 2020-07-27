Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
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Подруга продюсера Бари Алибасова Наталья Штурм заявила, что ради самопиара Алибасов-младший готов похоронить собственного отца.
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В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
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Организаторы 77-го Венецианского международного кинофестиваля выбрали в качестве одного из членов жюри геймдизайнера Хидэо Кодзиму.
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В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии.
Lenta.ru 00:56
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
В России новый седан KIA K5, который пришел на смену модели Optima, поступит в продажу в 7 вариантах исполнения, сообщает портал «АвтоВзгляд» ссылаясь на собственные источники. накануне стала известна стоимость одной из комплектаций новинки.
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Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
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В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
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Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
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«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ
Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
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Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
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За свою историю Земля успела побыть снежным комом и теплицей.
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В Удмуртии зарегистрировали 24 новых случая коронавируса
На утро 27 июля в Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавируса.
ИжевскИнфо.РУ 01:16