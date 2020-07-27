Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Цена золота установила новый рекорд

Дождь02:24

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

Российская газета01:11

Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

Комсомольская правдавчера в 21:20

Цена золота установила новый исторический рекорд — $1938 за унцию

РБК02:36

Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

ТАССвчера в 20:20

Цена золота поднялась выше $1 910 за тройскую унцию

Газета.Ruвчера в 20:30

Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года

ГЛАС.RU24 июля в 10:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Игры

GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Sibnet Новости 24 июля в 04:19
558
Общество

Вильфанд назвал российские курорты с самым теплым морем

Известия вчера в 21:28
Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
337
Шоу-бизнес

Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца

Подруга продюсера Бари Алибасова Наталья Штурм заявила, что ради самопиара Алибасов-младший готов похоронить собственного отца.
НТВ 02:27
2
Гаджеты

Asus выпустила первый в мире смартфон со 160-герцевым дисплеем

Речь идет о модели Asus ROG Phone 3, которая стала первой в мире с такой частотой обновления дисплея.
Astera 02:12
Здоровье

В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом

Челябинск, 26 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Челябинской области за 25 июля скончались трое мужчин с коронавирусом.
REGNUM вчера в 05:38
6
Здоровье

В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета

В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
9
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 24 июля в 11:03
19
Политика

Польша объявила о выходе из конвенции по борьбе с домашним насилием

Министр отметил, что законы Польши, обеспечивающие женщинам защиту от домашнего насилия, – это пример для остальных государств.
Evo-rus.com вчера в 22:55
19
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

Новое уголовное дело возбудили против основателя и владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана.
Lenta.ru вчера в 22:49
42
Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
1,5K
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати

Отечественная модель Анастасия Решетова намекнула на наличие проблем в отношениях с Тимати.
Актуальные Новости вчера в 16:08
14
Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
3,3K
Кино

Хидэо Кодзима вошёл в состав жюри Венецианского кинофестиваля

Организаторы 77-го Венецианского международного кинофестиваля выбрали в качестве одного из членов жюри геймдизайнера Хидэо Кодзиму.
CyberSport.ru вчера в 23:15
2
Политика

В Британии оценили российский флот

В Британии оценили российский флот и отметили, что в день ВМФ Россия продемонстрировала миру растущую мощь своей армии.
Lenta.ru 00:56
63
Авто

Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России

В России новый седан KIA K5, который пришел на смену модели Optima, поступит в продажу в 7 вариантах исполнения, сообщает портал «АвтоВзгляд» ссылаясь на собственные источники. накануне стала известна стоимость одной из комплектаций новинки.
Тарантас Ньюс 00:35
8
Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
42
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
290
Авто

В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка

Новые автомобили 02:13
16
Происшествия

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

РИА Новости вчера в 22:38
23
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
912
Общество

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
2,6K
Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

До конца лета часть россиян получит на банковские карты денежные компенсации, которые нацелены на поддержку населения в период пандемии.
The Penza Post 02:43
92
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
38
Общество

В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен

Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus).
Российская газета 01:29
1
Футбол

«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ

Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
Все про Спорт ру вчера в 13:20
Здоровье

Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание

Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
497
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
146
Космос

Quanta Magazine (США): как климат Земли меняется естественным образом, и почему сейчас совсем иной случай (Quanta Magazine)

За свою историю Земля успела побыть снежным комом и теплицей.
ИноСМИ вчера в 17:05
Происшествия

В Удмуртии зарегистрировали 24 новых случая коронавируса

На утро 27 июля в Удмуртии выявлено 24 новых случая коронавируса.
ИжевскИнфо.РУ 01:16
224
Как работают Яндекс.Новости?
Главное