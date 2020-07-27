Экономика
RT на русскомМировые цены на золото обновили исторический рекорд
В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото продемонстрировали рекордный рост на международных торгах. В середине дня стоимость драгоценного металла росла почти на 2% и впервые за всё время наблюдений превысила $1940 за тройскую унцию.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Армия и оружие
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии
Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
Piter.tv 00:36
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Газета.Ru 10:35
Происшествия
СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге
RT на русском 11:02
Финансы
Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля
Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
Экономика
Фондовый рынок США открылся в минусе из-за противостояния с Китаем
Нью-Йорк, США, 28 июля 2020, 17:12 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в минусе 28 июля на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе о программах помощи бизнесу в связи с эпидемией коронавируса.
REGNUM 10:12
Общество
ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса
В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
BFM.ru 10:21
Экономика
Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает
Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
Коммерсантъ 08:53
Кино
Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
Общество
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
Экономика
Дороги на Южный берег Крыма реконструируют за 136 млрд рублей
ИА Крыминформ 10:40
Экономика
Доходы шведских компаний превзошли все ожидания
От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.
Ведомости вчера в 17:46
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пожилые россияне ждали этой прибавки целый год, ведь каждый год именно в августе пенсии работающих пенсионеров повышаются за счет накопленных пенсионных коэффициентов.
Live24 вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник вчера в 13:10
Футбол
Ловрен обратился к болельщикам «Зенита»
Спорт день за днем 08:23
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Футбол
«Зенит», «Динамо» и «Краснодар» претендуют на Зиньковского
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в «Зените».
Нева Спорт 06:10
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости 07:35