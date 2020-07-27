Экономика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на золото обновили исторический рекорд

В понедельник, 27 июля, мировые цены на золото продемонстрировали рекордный рост на международных торгах. В середине дня стоимость драгоценного металла росла почти на 2% и впервые за всё время наблюдений превысила $1940 за тройскую унцию.
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Новый рекорд установила цена на золото

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Мировые цены на золото обновили исторический рекорд

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Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

КП - Беларусьвчера в 03:23
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Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца

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Армия и оружие

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии

Парад в честь Дня ВМФ России оценили в Японии. Местное издание Yomiuri опубликовало статью о проведенном в Петербурге параде боевой техники.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Общество

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СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге

RT на русском 11:02
Финансы

Евро превысил 85 рублей впервые со 2 апреля

Доллар США и евро заметно ускорили рост на Московской бирже днем во вторник, при этом курс евро превысил 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля, доллар торгуется выше 72 руб./$1.
Интерфакс 08:50
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Экономика

Фондовый рынок США открылся в минусе из-за противостояния с Китаем

Нью-Йорк, США, 28 июля 2020, 17:12 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в минусе 28 июля на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе о программах помощи бизнесу в связи с эпидемией коронавируса.
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Общество

ВОЗ отказалась от идеи о второй волне коронавируса

В ВОЗ больше не считают, что миру угрожает вторая волна коронавируса.
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Экономика

Сбербанк: восстановление потребительского спроса в России затухает

Напомним, 23 июля аналитики Сбербанка сообщили о выходе потребительского спроса в России на плато.
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Кино

Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре

Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
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Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске

В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
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Дороги на Южный берег Крыма реконструируют за 136 млрд рублей

ИА Крыминформ 10:40
Экономика

Доходы шведских компаний превзошли все ожидания

От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.
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Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»

Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
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Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
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США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе

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Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский может продолжить карьеру в «Зените».
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Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
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РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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