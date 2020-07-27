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Российская газета
Российская газета

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.В источнике
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Комсомольская правда

Цена на золото обновила рекорд: Как на этом заработать

Комсомольская правда07:25
ТАСС

Цена на золото достигла рекордного уровня на азиатских биржах

ТАСС06:38
Вечерняя Москва

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва23:56
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Цена на золото обновила исторический максимум

Коммерсантъ05:57
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Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте

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Цена золота обновила исторический рекорд

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Во всем виноваты американцы. Кто и зачем толкает вверх стоимость золота

ПРАЙМ08:20
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Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

КП - Беларусь03:23

Границы с Финляндией для петербуржцев будут закрыты до 25 августа

Санкт-Петербург, 27 июля 2020, 11:31 — REGNUM Правительство Финляндии приняло решение о частичном продолжении контроля на внутренних границах, а также о сохранении ограничений на внешней границе до 25 августа 2020 года.
REGNUM04:31
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В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости08:35
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Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ

Журналисты «Комсомольской правды» побеседовали с одним из участников съемочного процесса на ТНТ, и собеседник издания рассказал, что Дмитрий даже не рассматривал такой вариант, что, впрочем, вполне понятно, ведь ребёнок уже в этом году пойдёт в первый класс, а Шепелев не хочет для него лишнего общественного внимания.
Bimru.ru07:55
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Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова

На вопрос адвоката и самого историка о травле, Понасенков заявил, что никаких роликов в интернете о деятельности Соколова не выкладывал, почту его не взламывал и никого не просил этого делать.
Российская газета07:41
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Экс-замминистра науки Лукашевич обвинили в особо крупном мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве экс-замминистра науки и высшего образования России Марине Лукашевич и бывшему главе департамента ведомства Михаилу Попову, арестованным в рамках дела о хищениях на госконтрактах более 50 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Попова Виталий Басов.
РИА Новости07:57
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Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостейвчера в 11:00
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