Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК 06:06
Здоровье
Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека
Телеведущий, доктор Александр Мясников перечислил четыре ключевых показателя здоровья человека в эфире телеканала «Россия 1». Превышение стандартных показателей опасно по четырем критериям: артериальному давлению, уровню холестерина в крови, показателю сахара, обхвату талии.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
Политика
Кремль считает преждевременным оценивать работу врио Хабаровского края
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценивать результаты работы врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева преждевременно.
Ведомости 07:19
Армия и оружие
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в сфере вооружения
В Сети рассказали о превосходстве США над Россией в области вооружения.
Актуальные Новости вчера в 08:11
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Общество
Минпросвещения назвало формат нового учебного года в школах
Глава министерства рассказал, что ведомство готовится к тому, что все школы в новом учебном году будут открыты, организованы традиционные линейки.
Газета.Ru 07:18
Экономика
Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%
Москва, 24 июля 2020, 19:15 — REGNUM Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года выросла на 3,8 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года года и составила 36%.
REGNUM 24 июля в 12:15
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Уралец получил полтора года ограничения свободы за убийство девушки
Российская газета 07:12
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Авто
Компания Honda запатентовала название нового внедорожника
Японский автопроизводитель запатентовал новое название «Trailsport», которое по мнению специалистов будет использоваться в «автомобилях и автомобильных запчастей».
32CARS.ru 01:26
Политика
МИД КНР: Пекин располагает доказательствами глобального шпионажа США
Власти Китая имеют "реальные доказательства" того, что Соединенные Штаты занимаются шпионажем в глобальных масштабах.
Российская газета 06:36
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Свердловской области за сутки выявлено 252 случая коронавируса
Общее число по данному показателю достигло 240. Добавим, Свердловская область находится на втором месте по числу заболевших за сутки.
Областная газета 03:36
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Армия и оружие
Иранцы вывели в Ормузский пролив модель авианосца США
Иранские военные отбуксировали в Ормузский пролив модель американского авианосца с самолетами.
Ruposters.ru 04:24
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
ТАСС 06:33
Шоу-бизнес
Гузеева в 61 год стала ведущей на «Дом-2»
Лариса Гузеева стала новой звездой скандального «Дом-2», информирует сайт шоу.
Общественная служба новостей вчера в 13:00
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Здоровье
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:43
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55