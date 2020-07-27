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Российская газета
Российская газета

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Цена на золото достигла рекордного уровня на азиатских биржах

ТАСС06:38
Коммерсантъ

Цена на золото обновила исторический максимум

Коммерсантъ05:57
РБК

Цена золота установила новый исторический рекорд — $1938 за унцию

РБК02:36
РИА Новости

Цена золота обновила исторический рекорд

РИА Новости03:33
RT на русском

Цена золота обновила исторический рекорд

RT на русском03:48
Комсомольская правда

Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

Комсомольская правда21:20
Газета.Ru

Цена золота поднялась выше $1 910 за тройскую унцию

Газета.Ru20:30
КП - Беларусь

Вы сильно удивитесь: такой цены на золото не было почти 10 лет

КП - Беларусь03:23
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В Кремле ответили на просьбу оценить результаты работы Дегтярева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает важным, что временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев слушает людей, однако оценивать результаты его работы пока рано.
REGNUM06:37
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В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.pro20:01
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В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости06:23
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Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Российская производственная "дочка" Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР, завод Hyundai в Санкт-Петербурге) - подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, где американцы свернули производство автомобилей в 2015 году.
Интерфакс05:57

Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости06:11
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Бывший начальник охраны Лукашенко приговорен к 12 годам тюрьмы

Суд признал виновным бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии, экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина в получении взятки в $192 тыс. и приговорил его к 12 годам лишения свободы, пишет портал tut.by.
Газета.Ru04:44
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