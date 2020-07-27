Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Цена золота обновила исторический рекорд

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Цена золота обновила исторический рекорд 2011 года

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Общество

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Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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