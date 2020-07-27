Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета 25 июля в 23:00
Происшествия
В Челябинске Lexus насмерть сбил пешехода
Эхо Москвы в Челябинске 02:44
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предупредил чиновников о персональной ответственности за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, оплаченных из федерального бюджета.
Lenta.ru 03:29
Автоспорт
Франц Тост: С Квятом надо быть осторожнее, а то поставит синяк
Руководитель AlphaTauri Франц Тост высоко оценил физическую подготовку Даниила Квята и в шутку признал, что с российским гонщиком лучше не шутить, а то можно получить синяк.
Autosport.com.ru вчера в 10:23
Общество
Шипулин и его семья заболели коронавирусом
RT на русском 03:52
Общество
За сутки от коронавируса в России умерли 85 человек
За последние сутки в России от коронавируса умерли 85 человек, сообщили в оперативном штабе.
РБК 03:38
Здоровье
В ковидный госпиталь Рубцовска требуются сотрудники
В Рубцовске требуются сотрудники для работы в инфекционном госпитале на базе городской больницы № 3.
Местное время (Рубцовск) 00:41
Армия и оружие
База ВВС США на Аляске усилилась двумя F-35A для контроля над Арктикой
Discover24 отмечает, что к имеющимся в Артике самолетам F-22 и F-16, которые проходят учения, изображая российских истребителей, в апреле текущего года присоединилось еще два самолета F-35A.
Evo-rus.com вчера в 02:19
Армия и оружие
Украина подтвердила введение режима прекращения огня
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 33 случая заражения коронавирусом
В республике за прошедшие сутки зарегистрированы 33 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Кайбицкие зори 03:58
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Происшествия
Следователи проверяют причастность Фургала еще к двум преступлениям
Следственный комитет России проверяет причастность экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к еще одному убийству и покушению на предпринимателей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 03:41
Шоу-бизнес
Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Последний пост Решетовой намекает на то, что она в ссоре не только с Симоной, но и с самим Тимати.
Вести Подмосковья 03:44
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Российская газета 03:04
Общество
В Белом доме назвали чрезмерными выплаты гражданам США из-за пандемии
В Белом доме подчеркнули, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса.
Российская газета вчера в 19:51
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Армия и оружие
МИД РФ: США и Великобритания дискредитируют инициативы РФ по космосу
Дискредитацией российских инициатив по предотвращению космической гонки вооружений и очередным антироссийским выпадом назвал МИД России 24 июля заявления представителей США и Великобритании об оружейном потенциале, якобы имеющимся у испытываемого Россией космического аппарата.
ИА Красная Весна 24 июля в 08:15
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Кино
Умер актер из фильма «Кошмар на улице Вязов» Джон Саксон
ИА Красная Весна вчера в 02:06
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Политика
Россия вновь уступила США, Китаю и Германии в рейтинге одобрения
Рейтинг Gallup составляется с 2007 года. В нем отражено отношение респондентов из 135 стран к США, Китая, Германии и России.
Коммерсантъ 03:31
Игры
Batman: Arkham City принесла издателю $600 миллионов
Тираж Batman: Arkham City превысил 12,5 млн копий, при этом издатель заработал на её продажах больше $600 млн.
CyberSport.ru 00:53
Общество
Бывшие сотрудники «Ведомостей» запускают новый проект
Множество сотрудников «Ведомостей», среди которых пять заместителей главного редактора, покинули газету после смены руководства.
BFM.ru 03:24
Авто
Внедорожник Aurus Komendant вышел на тесты в Астрахани
В отличие от модели, которую наблюдали в Европе, люксовый внедорожник обзавелся брызговиками и фонарями, получил измененные патрубки выхлопной системы.
Evo-rus.com 02:15
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Футбол
«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу
Коммерсантъ вчера в 18:23