Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:08, Ашберн
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Во Вьетнаме объяснили вспышку коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние 5 дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин вчера в 10:42
Происшествия
ФСБ предотвратила в Москве теракт в людном месте
В Москве предотвратили теракт в людном месте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ России.
Газета.Ru 06:03
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
RT на русском 06:49
Политика
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
23 июля был показан трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики пока ничего не сообщают про дату релиза игры, но уже известна некоторая информация про долгожданный проект.
Astera 24 июля в 13:33
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается
Пандемия болезни, вызванной новым коронавирусом, усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось, приблизившись к 16 млн, число умерших превысило 640 тысяч.
ТАСС 06:33
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Авто
«АвтоВАЗ» представил новый универсал Lada Largus Cross Quest
Российские дилеры начали принимать обновленные версии универсала Lada Largus Cross, который будет представлен в специальной версии Quest.
Деловое.ТВ 06:22
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 05:39
Авто
Обновленный Renault Kaptur оснастили более быстрым двигателем
Обновленный Renault Kaptur оснастили более быстрым двигателем Тест новинки проводил один из блогеров.
Мой Брянск 07:05
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Армия и оружие
В Йемене осудили перехват иранского авиалайнера над Сирией
Перехват американскими истребителями иранского авиалайнера в сирийском воздушном пространстве осудили в политбюро йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» («Помощники Бога»), 26 июля сообщил новостной портал YemenPress, Йеменские хуситы подчеркнули, что операция США по перехвату иранского самолета нарушает международные соглашения.
ИА Красная Весна вчера в 15:50
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новости 05:08
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 24 июля в 11:50
Здоровье
Министру здравоохранения Свердловской области нашли замену
После визита министра здравоохранения Свердловской области Михаила Мурашко в региональном минздраве начали проверку, пишет 66.RU со ссылкой на собственные источники.
РБК Екатеринбург 06:32
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе сервисов Сбербанка
Пользователи сообщают о сбоях в работе приложении и невозможности отправить деньги.
РБК 06:55
Общество
В Италии оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. человек
Препарат успешно испытали на 1 тыс. пациентов, в настоящее время тесты проводятся с участием 10 тыс. человек.
REGNUM 06:31
Происшествия
Стали известны детали пребывания Ефремова под домашним арестом
Детали пребывания подозреваемого под арестом в понедельник, 27 июля, со ссылкой на источник публикует ТАСС По данным источника агентства, актер ни разу не нарушил условий содержания под домашним арестом и выполнял все наложенные судом ограничения.
Lenta.ru 06:44
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 55 человек
В Саратовской области в ковидном госпитале скончалась 58-летняя женщина.
Регион 64 06:02
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Южнокорейский гигант Kia объявил стоимость и комплектации новейшего седана Kia K5.
Faktom 03:51
Наука
Как коронавирус вызывает потерю запаха
«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live24 вчера в 01:12