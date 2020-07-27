Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Политика
Лукашенко подчеркнул важность уборочной кампании в Белоруссии
РИА Новости 04:10
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Футбол
«Краснодар» поспорит с «Миланом» за аргентинского нападающего
Mundo сообщает, что "Краснодар" проявляет заинтересованность в форварде аргентинского "Тальереса" Науэле Бустосе.
Sport.ru 01:59
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Здоровье
В Башкирии за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом
Уфа, 27 июля 2020, 08:27 — REGNUM 36 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии.
REGNUM 01:27
Здоровье
Продажу фастфуда ограничат в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается ограничить продажу нездоровой пищи в стране.
ToDay News Ufa 24 июля в 15:09
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Политика
Время в Ростов. Порошенко созывает митинг из-за госизмены Зеленского
Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» собирает митинг возле Офиса президента Владимира Зленского с целью публично обвинить главу государства в госизмене из-за объявленного перемирия в Донбассе.
Украина.ру 04:08
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus).
Российская газета 01:29
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Общество
В Калининградской области умерли еще два жителя с коронавирусом
Новый Калининград В регионе скончались еще два пациента с COVID-19.
Новый Калининград.Ru 03:44
Армия и оружие
СМИ США: спутник снял испытание российской ракеты в Арктике
Американский публицист Х.Саттон пишет, что подводные лодки ВМС США потратили долгие годы, пытаясь заснять испытания ракет российским ВМФ.
Военное обозрение 04:05
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении в РФ самой жаркой пятидневки года
Последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России, рассказал 27 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 18:57
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Российская газета вчера в 23:58
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 94 новых случая коронавируса
Всего в России за сутки выявлено 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Число заболевших в стране превысило 812 тыс. человек.
Краснодарские известия вчера в 03:59
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
Lenta.ru 04:07
Футбол
Давид Луис установил антирекорд по заработанным пенальти за сезон АПЛ
Защитник "Арсенала" Давид Луис "привёз" пенальти в ворота своей команды в матче 38-го тура АПЛ против "Уотфорда" (3:2).
Soccer.ru 04:11
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
Дизайнер футуристических костюмов Дэвида Боуи умер в Японии
Народные новости 02:30
Общество
За сутки в Москве выявили рекордное с 30 июня число новых заболевших
В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 694 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 03:54
Общество
ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии
Аналитики узнали, что граждане РФ думают об отношениях с Минском. ВЦИОМ узнал, как россияне оценивают отношения России и Белоруссии.
Piter.tv 03:12