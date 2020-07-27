Экономика
Российская газетаЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
На нью-йоркской бирже Comex цена золота достигла 1911, 7 доллара за тройскую унцию. Как сообщает РБК, по состоянию на 04:45 мск, цена выросла на 0,8 процента к уровню закрытия предыдущей сессии. В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:23, Ашберн
Общество
Уволившиеся журналисты «Ведомостей» объявили о создании нового СМИ
Журналисты «Ведомостей», уволившиеся в знак протеста против назначения нового руководства, объявили о создании собственного СМИ — VTimes.
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Судья АС Алтайского края стал фигурантом дела о получении взяток
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи АС Алтайского края по ст. 290 УК («Получение взятки»).
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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт в людном месте, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12
Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
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Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
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Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
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Появилось фото боевого лазера на подлодке США
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В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
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34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
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При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
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В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Опыт организации ЕГЭ учтут для обеспечения безопасности школьников в будущем учебном году, он должен начаться в традиционной форме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Украина подтвердила введение режима прекращения огня
Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев дал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе.
Коммерсантъ 02:57
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Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия вчера в 03:47
Гаджеты
6,8 дюйма, 64 Мп, 4300 мА·ч и 5G. Представлен новый смартфон Huawei
Емкость аккумулятора составила 4300 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт. Цены уже объявлены: базовая версия с 6 ГБ ОЗУ оценена в $315, вариант с 8 ГБ ОЗУ немного дороже — $340.
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Слух: первые подробности RPG Avowed от авторов The Outer Worlds
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В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
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За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
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На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
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Съемки четвертого сезона сериала под названием "Убивая Еву" не состоятся. Об этом со ссылкой на продюсеров шоу сообщает издание Slash Film.
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В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и деловым, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
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Роскачество предупредило о наиболее опасном для здоровья хлебе
Представители ведомства рассказали, что хлеб становится опасным для здоровья, когда на нем возникает участок плесени диаметром всего 1–1,5 мм.
MedikForum.ru 05:57
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Швед остался в восторге от встречи с российской подводной лодкой
Неожиданно появилась русская подводная лодка - всего в нескольких метрах от них.
Новости Швеции вчера в 16:13
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Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
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Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09