В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7. 24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

Политика Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды. 52

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 623

Общество Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. 341

Технологии Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 1

Экономика У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото". 82

Общество ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по методики энергокорректировок, которая применяется при проведении антидемпинговых расследований. 17

Происшествия За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений. 814

Политика Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку Министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш написал заявление об отставке по собственному желанию. 6

Политика Представитель Роснефти: «Российскую молодежь необходимо лишить избирательных прав» Идеальная Россия по Леонтьеву: избирательные права только у сотрудников Кремля, Сечина и вечно навеселе Леонтьева.А остальные, как написал один известный политик — крепостные, закрепленные за трубопроводом Роснефти. 60

Экономика Эксперты спрогнозировали самое слабое за 20 лет падение рекламного рынка Аналитики входящего в Publicis Groupe сетевого агентства Zenith предоставили РБК свой первый в этом году прогноз развития российского рекламного рынка.