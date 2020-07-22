Экономика
РБКЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7. 24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.
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Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
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