Экономика

РБКРБКЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7. 24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.
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Цена золота обновила исторический рекорд в $1911,6 за унцию, установленный в 2011 год

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