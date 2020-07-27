с чего всё началось

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7. 24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

Общество Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 41

Общество В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. 6

Политика Хайко Маас выступил против возвращения России в G7 Ранее президент США Дональд Трамп предложил расширить G7 и пригласить туда четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, напоминает телеканал "Россия 24". 393

Общество Выплату до 24 тысяч подготовили в ПФР некоторым категориям россиян Если гражданин перечислил на счет своей накопительной пенсии сумму от 2 до 12 тысяч рублей, то сможет рассчитывать на получение удвоенной суммы. 7

Кино В США скончался актер Джон Сэксон За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году. 13

Общество Названа разница зарплат в Москве и регионах Зарплата для представителей некоторых профессий в Москве может превышать соответствующую зарплату по регионам на 40-50 процентов. 39

Энергетика Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары. 224

Единоборства Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru. 45

Интернет Telegram начал тестировать функцию видеозвонков Мессенджер Telegram начал тестировать функцию видеозвонков. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил портал «Код Дурова». 18

Единоборства Казахский боксёр Ербосынулы завоевал три чемпионских титула в Минске В Минске прошёл международный турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал бой во втором среднем весе за титулы чемпиона Азии по версии WBC, WBA International и WBO Global.

Экономика Анализы на COVID-19 помогли частным клиникам заработать Анализы на COVID-19 помогли частным клиникам заработать Несмотря на падение потока пациентов из-за ограничительных мер в связи с пандемией, частные клиники и лаборатории смогли нарастить выручку благодаря тестированию на COVID-19. 2

Общество Третий этап снятия ограничений по коронавирусу стартовал в Забайкалье Во время планёрного совещания 27 июля главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа сообщила о переходе региона на третий этап снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу. 1