Экономика
РБКЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7. 24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.
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Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Политика
Дегтярев заявил, что Шнуров приедет в Хабаровск
Telegram-канал «Говорит Москва» цитирует врио главы Хабаровского края: «К нам скоро прилетит Серега, вот с ним я и выйду к протестующим».
Чистовик 22:22
Футбол
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 12:01
Гаджеты
Представлен первый в мире SSD на 4 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0
Игромания.ру 08:25
Происшествия
На востоке Москве столкнулись шесть автомобилей
В Москве на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали.
Газета.Ru 23:23
Политика
Пушков рассказал о страхе президента Украины
Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать.
Российская газета 22:59
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости 18:23
Недвижимость
Эксперты дали рекомендации по покупке квартир в России
Аналитики риелторской компании «Метриум» дали рекомендации по покупке квартир в России. Об этом сообщает «Российская газета».
RT на русском 24 июля в 10:05
Футбол
Семак объяснил, за счет чего «Зенит» стал чемпионом России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, благодаря чему петербургский клуб смог стать чемпионом России в сезоне-2019/20.
BetOn 04:51
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru 22:49
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Происшествия
Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске
Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда 23:17
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем вчера в 11:14
Футбол
Криштиану Роналду впервые в сезоне не реализовал пенальти в Серии А
В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
Чемпионат 19:00
Авто
В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги
В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru 21:49
Интернет
Telegram начал тестировать функцию видеозвонков
Мессенджер Telegram начал тестировать функцию видеозвонков. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил портал «Код Дурова».
Известия 17:27
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
Культуромания вчера в 05:35
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Якутский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, сообщила прокуратура города.
Коммерсантъ 22:57
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что планирует выйти замуж в шестой раз
Певица Лолита Милявская, которой наконец удалось развестись со своим пятым мужем, призналась, что планирует шестой брак.
Gazeta.SPb 20:00
Шоу-бизнес
Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах
Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
Общество
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 22:38
Политика
Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20