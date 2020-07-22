Экономика

РБКРБКЦена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7. 24 июля в ходе торгов на товарной бирже NYMEX цена на золото выросла на 0,62%, до $1901,8. Максимальное значение в течение торговой сессии составило $1904,1.
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Цена золота поднялась выше $1 910 за тройскую унцию

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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

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Цена золота обновила исторический максимум

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Золото подорожало до рекордных за 9 лет значений

Эхо Москвы23:19

Цена золота превысила $1910 за тройскую унцию впервые с сентября 2011 года

ТАСС20:20

Цена золота обновила исторический рекорд в $1911,6 за унцию, установленный в 2011 год

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Очередная криптореволюция: рынок банков на блокчейне взлетел до рекордных $3 млрд

DP.RUвчера в 03:16
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В Москве на внутренней стороне МКАД в районе Липецкой улицы столкнулись шесть автомобилей, три человека пострадали.
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Напомним, на встрече с президентом Швейцарии Зеленский заявил, что Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы понять, какие из них Украина может реализовать.
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Семак объяснил, за счет чего «Зенит» стал чемпионом России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, благодаря чему петербургский клуб смог стать чемпионом России в сезоне-2019/20.
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Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
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Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
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Единоборства

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Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
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Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
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Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
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В матче 36-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:0) португалец подошёл к точке в 13-й раз за сезон, и впервые его попытка не увенчалась успехом.
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В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги

В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
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Telegram начал тестировать функцию видеозвонков

Мессенджер Telegram начал тестировать функцию видеозвонков. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил портал «Код Дурова».
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Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

Российская актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт, сообщает «МК».
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Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями

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Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
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Общество

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
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Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
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