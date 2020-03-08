Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.
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Стоимость золота растет на фоне падения биржевых индексов

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Цена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

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Золото выиграло от обвала нефтяного и фондового рынков

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Цена на золото достигла $1700 за тройскую унцию впервые с 2012 года

Аргументы и Факты07:23

Эхономика: Стремительный рост цен на золото

Эхо Москвы15:25

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года

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Эпидемия коронавируса подтолкнула цены на золото к рекордным отметкам

АБНвчера в 14:27
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Энергетика

Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.
Газета.Ru 13:22
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Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть

Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Политика

В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

Lenta.ru 06:03
Авто

Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray

Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Автоновости дня 04:32
Общество

У министра культуры Франции диагностирован коронавирус

Коронавирус нового типа подтвержден у министра культуры Франции Франка Риестера, сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.
Газета.Ru 15:46
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Экономика

Биткоин подешевел почти на 10% после обвала цен на нефть

На торгах 9 марта после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель.
Известия 03:07
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru 13:56
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Энергетика

В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Энергетика

Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти

Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
News.ru 03:25
Спорт

Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля

Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
LiveSport.ru 14:41
Политика

США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»

США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
РБК 15:55
Энергетика

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
РБК вчера в 23:30
Экономика

В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК 03:07
Общество

Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля

Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
АБН 11:38
Экономика

Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти

Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
ТАСС 07:57
Футбол

Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.
РИА Новости 15:01
Происшествия

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Вести.Ru 13:20
Политика

Российский посол встретился с главой минфина США

Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
РИА Новости 15:46
Финансы

Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке

Московская биржа распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках.
Газета.Ru 14:05
Футбол

«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ

Газета.Ru 11:38
Происшествия

В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

Несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ) 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 06:47
Армия и оружие

Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

ТАСС 13:46
Экономика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Космос

Учёные доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной

По данным ученых, РНК существует в наблюдаемой части Вселенной, а, значит, там могут быть обнаружены и живые организмы.
ToDay News Ufa 06 марта в 14:23
Общество

Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Польша на фоне распространения коронавируса ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
BFM.ru 12:50
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру 06:56
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