Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.

Цена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

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