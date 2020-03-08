Экономика
Комсомольская правдаЦена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию
Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.
Энергетика
Американский экономист рассказал, кому выгодно снижение цены на нефть
Саудовская Аравия является едва ли не единственным производителем топлива, для которого рентабельность достижима даже при цене в 30 долларов за баррель, рассказал РИА Новости содиректор Центра экономических и политических исследований в Вашингтоне Дин Бейкер, комментируя обвал нефтяных котировок.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Авто
Дилеры раскрыли цены на Geely Coolray
Напомним, кроссовер Coolray – первая модель китайской марки, построенная на масштабируемой архитектуре BMA и первый автомобиль Geely в России с новой бензиновой «турботройкой», разработанной вместе с Volvo.
Общество
У министра культуры Франции диагностирован коронавирус
Коронавирус нового типа подтвержден у министра культуры Франции Франка Риестера, сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.
Экономика
Биткоин подешевел почти на 10% после обвала цен на нефть
На торгах 9 марта после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Политика
Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Энергетика
Эксперт сообщил о возвращении ценовых войн на рынок нефти
Ценовые войны производителей возобновляются на нефтяном рынке после фактической ликвидации механизма поддержки рынка в виде ОПЕК+, сообщил NEWS.ru главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Спорт
Олимпийский комитет Италии отменил все спортивные события до 3 апреля
Национальный олимпийский комитет Италии принял решение отметить все спортивные события в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Политика
США вынесут предупреждение обходящим санкции «кораблям-призракам»
США готовятся опубликовать предупреждение для всех морских перевозчиков о недопустимости транспортировки иранской нефти, поскольку это нарушает санкционный режим США в отношении Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Государственном департаменте США.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Общество
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля
Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
Экономика
Эксперт прогнозирует рост цен на авто в России из-за падения нефти
Цены на автомобили в России могут вырасти на 10% на фоне снижения стоимости нефти и ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС официальный представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
Футбол
Семак: Малком неплохо смотрелся в матче с «Уфой», создавал моменты
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, комментируя ничейный исход матча чемпионата России с "Уфой", сказал, что бразильский футболист Малком в целом сыграл неплохо.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Политика
Российский посол встретился с главой минфина США
Посол РФ в США Анатолий Антонов встретился в понедельник с главой минфина США Стивеном Мнучиным, стороны обсудили выполнение договорённостей саммитов в Хельсинки и Осаке.
Финансы
Московская биржа рассказала о принятии мер на фоне ситуации на рынке
Московская биржа распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках.
Футбол
«Спартак» уступил «Краснодару» в матче РПЛ
Происшествия
В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи
Несовершеннолетний задержан по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ) 14-летнего школьника в Санкт-Петербурге, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Космос
Учёные доказали наличие инопланетной жизни во Вселенной
По данным ученых, РНК существует в наблюдаемой части Вселенной, а, значит, там могут быть обнаружены и живые организмы.
Общество
Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша на фоне распространения коронавируса ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
Общество
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.