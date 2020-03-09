Экономика
Комсомольская правдаЦена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию
Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.
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Футбол
«Нужно было забивать»: Семак прокомментировал ничью с «Уфой»
Главный тренер петербургской команды «Зенит» Сергей Семак высказался о прошедшей игре с «Уфой», которая закончилось со счетом 0:0 на табло.
Финансы
Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро
Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
Экономика
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.
Кино
Умер актер из «Игры престолов» Макс фон Сюдов
Здоровье
Немецкий врач предупредил о 4 опасных сигналах кожи
По пятнам на коже можно обнаружить начало серьезного заболевания. Немецкий врач рассказал о четырех сигналах, которые подает людям кожа.
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Экономика
Русфинанс-банк объехал конкурентов
Банк сделал ставку на кредитование подержанных авто По итогам января Русфинанс-банк стал вторым по объему портфеля автокредитов, сместив ВТБ.
Авто
Какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 км
Эксперты рассказали, какие поломки случаются у Renault Logan Stepway после 15 000 километров пробега.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Футбол
Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»
Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче.
Энергетика
Американский экономист признал удешевление нефти невыгодным для США
Обвал цен на нефтяном рынке ударит по нефтедобывающим компаниям в США и большинстве других стран-экспортёров, заявил американский экономист Дин Бейкер — один из предсказавших экономический кризис 2008 года.
Здоровье
Власти Италии посадили на карантин всю страну
На фоне ускорившегося распространения коронавируса COVID-19 премьер-министр Италии объявил о введении жестких мер - карантин будет распространен на всю территорию Апеннин.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Энергетика
Мировые цены на нефть рухнули до минимума 2016 года
Армия и оружие
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Экономика
В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак задрала ногу вверх, комментируя курс рубля
В подписи к снимку Собчак отметила, что сделала так потому, что рубль снова падает, а еще она не перестает удивляться шоку россиян.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Футбол
Суд оставил Роналдиньо под стражей
Суд принял решение оставить под стражей Роналдиньо и его брата на время следственных действий.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Футбол
Спартак — Краснодар 0:1
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
На канале «Ютубер» в мессенджере Telegram обнародовали возможный отрывок новой песни группы Little Big, которая на предстоящем Евровидении-2020 в Нидерландах представит Россию.
Общество
ВОЗ назвала угрозу пандемии коронавируса реальной
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус назвал угрозу пандемии нового коронавируса реальной.
Общество
Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о скором проведении тендера на проект строительства канала "Стамбул" между Черным и Мраморным морем в обход пролива Босфор.
Авто
До конца года в России появится Audi A3 нового поколения
В четвертом квартале 2020 года в России появится хэтчбек A3 Sportback нового поколения.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах РФ
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрена во всех медицинских учреждениях страны, а внутренние процессы в больницах должны быть оцифрованы, чтобы обеспечить пациентам качественную и безопасную медпомощь.