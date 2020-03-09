Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.
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Эхономика: Стремительный рост цен на золото

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Цена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

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Красная весна07:01

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года

ТАСС05:57
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Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии

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Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
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Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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