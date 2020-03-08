Экономика
Комсомольская правдаЦена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию
Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.
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Общество
Боевик из Сирии, обвиненный в убийстве летчика Филипова, обратился к России
Тарек Сохта попросил российские власти снять с него обвинения в убийстве С боевиком встретился в одной из деревень на турецко-сирийской границе журналист Вадих Эль-Хайек.
Общество
Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих в страну
Израиль в связи с распространением нового коронавируса вводит обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех граждан, въезжающих в страну.
Общество
Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша на фоне распространения коронавируса ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
Футбол
Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»
В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».
Политика
Партия Зеленского начала искать замену Авакову
В правящей украинской партии «Слуга народа» рассказали, что начали искать замену главе МВД Арсену Авакову.
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Армия и оружие
«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции
Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до $31,74 за баррель
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,74 за баррель.
Экономика
Автопроизводители поднимут цены на машины в России
По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернётся к коридору 60-65 за доллар и около 70 за евро, поэтому производителям придётся пересчитать ценники.
Экономика
Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть
Из-за стремительного падения цен на нефть до рекордно низких значений за 29 лет рубль в понедельник резко подешевел против доллара и евро, передает Общественное телевидение России.
Футбол
«Пытались, не получилось»: Семак прокомментировал матч с «Уфой»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча 21-го тура РПЛ с «Уфой», который закончился со счетом 0:0. В 20-м туре сине-бело-голубые не смогли взять ворота «Локомотива».
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Экономика
Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
Общество
Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса
Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
Общество
В России выявили еще три случая заражения коронавирусом
В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Экономика
Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган попросил прощения у супруги публично
Джиган разочаровывает своих фанатов, ведя прямые эфиры в своем аккаунте Instagram в пьяном виде.
Футбол
«Ливерпуль» может отменить чемпионский парад из-за коронавируса
"Ливерпуль" могут вынудить отменить чемпионский парад из-за вспышки коронавируса, сообщает The Athletic.
Происшествия
В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи
Политика
В Нидерландах начались слушания по делу о крушении малазийского Boeing
Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г. Председательствующий по делу судья Хэндрик Стейнхаус сказал, что для вынесения решения потребуется более 14 дней, пишет «Интерфакс».
Политика
В Днепре митингующие потребовали отставки Зеленского
Группа активистов провела акцию «Защити Украину: мобилизация патриотов-государственников» в Днепре (ранее Днепропетровск) 9 марта.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.