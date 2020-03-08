Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЦена золота впервые за 7 лет превысила уровень $1700 за унцию

Стоимость золота превысила $1700 за тройскую унцию впервые с декабря 2012 года. Об этом свидетельствуют данные торгов. Акции крупнейшей российской золотодобывающей компании "Полюса" выросли 9 марта на 0,5%, а акции Polymetal и Petropavlovsk снизились на 1,9% и на 4,8% соответственно.
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Тарек Сохта попросил российские власти снять с него обвинения в убийстве С боевиком встретился в одной из деревень на турецко-сирийской границе журналист Вадих Эль-Хайек.
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Гол Дьякова спас «Спартак-2» от поражения в матче с «Текстильщиком»

В матче 26-го тура Футбольной национальной лиги ивановский «Текстильщик» сыграл вничью с московским «Спартаком-2» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Иваново на стадионе «Текстильщик».
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2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

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Армия и оружие

«Буки» в Сирии сбили 20 беспилотников Турции

Сирийские системы провтивовоздушной обороны (ПВО) сбили 20 турецких беспилотников. Об этом в Twitter сообщил военный обозреватель Syrian MC.
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В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

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Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне

Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
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Цена на нефть Brent упала до $31,74 за баррель

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $31,74 за баррель.
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Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть

Из-за стремительного падения цен на нефть до рекордно низких значений за 29 лет рубль в понедельник резко подешевел против доллара и евро, передает Общественное телевидение России.
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«Пытались, не получилось»: Семак прокомментировал матч с «Уфой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты матча 21-го тура РПЛ с «Уфой», который закончился со счетом 0:0. В 20-м туре сине-бело-голубые не смогли взять ворота «Локомотива».
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Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
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Индекс Dow Jones потерял на фондовых торгах в США более 2100 пунктов

Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник на фондовых торгах в США упал на 2107,22 пункта (8,15%) в свете опасений, касающихся распространения нового коронавируса, и значительного сокращения стоимости нефти.
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Происшествия

В Петербурге горела водородная станция

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Глава ВОЗ назвал реальной угрозу пандемии коронавируса

Угроза пандемии коронавируса становится всё более реальной по мере роста числа зараженных стран.
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В России выявили еще три случая заражения коронавирусом

В России зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом, сообщили журналистам в оперативном штабе.
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В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
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Акции российских компаний закрыли торги в Лондоне падением на 7–22%

Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже спадом на 7−22%.
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Крашенинников объяснил отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
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В Санкт-Петербурге по делу об убийстве подростка задержан сын судьи

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В Нидерландах начались слушания по делу о крушении малазийского Boeing

Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 г. Председательствующий по делу судья Хэндрик Стейнхаус сказал, что для вынесения решения потребуется более 14 дней, пишет «Интерфакс».
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В Днепре митингующие потребовали отставки Зеленского

Группа активистов провела акцию «Защити Украину: мобилизация патриотов-государственников» в Днепре (ранее Днепропетровск) 9 марта.
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Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
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Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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