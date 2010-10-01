Экономика
BFM.ruЦена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов
Цена золота превысила 1900 долларов за унцию — это рекордный показатель с сентября 2011 года, пишет ТАСС. Максимальное значение на торговой сессии составило 1904 доллара. С начала года золото подорожало более чем на 25%.
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Киберспорт
Cuphead выйдет на PlayStation 4
CyberSport.ru 11:55
Интернет
«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Происшествия
Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов
В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
Политика
Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Общество
Роспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае
Роспотребнадзор не обнаружил коронавируса в водоемах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 июля.
Известия 11:33
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Футбол
Черышев отказался переходить в «Зенит»
Газета.Ru 10:35
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Экономика
В России закроется каждый десятый магазин
До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов.
Lenta.ru 12:20
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Футбол
Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации
Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о проблемах самарского клуба.
Чемпионат 12:13
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР
Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 06:37
Транспорт
К борьбе за соблюдение масочного режима на Урале подключат Росгвардию
Екатеринбург, 28 июля 2020, 16:47 — REGNUM Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге.
REGNUM 09:47
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Здоровье
Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека
Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом
Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46