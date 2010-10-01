Цена золота превысила 1900 долларов за унцию — это рекордный показатель с сентября 2011 года, пишет ТАСС. Максимальное значение на торговой сессии составило 1904 доллара. С начала года золото подорожало более чем на 25%.

Цена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

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