Экономика

BFM.ruBFM.ruЦена золота впервые за девять лет превысила 1900 долларов

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Цена золота превысила 1900 долларов за унцию — это рекордный показатель с сентября 2011 года, пишет ТАСС. Максимальное значение на торговой сессии составило 1904 доллара. С начала года золото подорожало более чем на 25%.
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Общество

Судью Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда

Piter.tv 08:33
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия 06:07
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Киберспорт

Cuphead выйдет на PlayStation 4

CyberSport.ru 11:55
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Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

После волны пользовательского негатива в «Яндексе» уточнили, что у «Телемоста» нет отдельного приложения, есть только ярлык для быстрого доступа к сервису через приложение «Яндекс.Диска» без установки отдельных приложений.
Telesputnik.ru 11:27
30
Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
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Происшествия

Задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов

В Набережных Челнах задержали руководителя исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова.
Chelny-biz.ru 09:46
3
Политика

Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перенес коронавирус COVID-19 «на ногах», без проявления симптомов заболевания.
Коммерсантъ 10:49
532
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
28
Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
145
Общество

Роспотребнадзор проверил на коронавирус воду в Краснодарском крае

Роспотребнадзор не обнаружил коронавируса в водоемах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 28 июля.
Известия 11:33
45
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
146
Футбол

Черышев отказался переходить в «Зенит»

Газета.Ru 10:35
2
Происшествия

Выпавший из окна в Москве ребенок находится в тяжелом состоянии

РИА Новости 10:50
16
Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

РБК 09:24
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
1,2K
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
30
Экономика

В России закроется каждый десятый магазин

До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов.
Lenta.ru 12:20
2
Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
42
Футбол

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации

Новый главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о проблемах самарского клуба.
Чемпионат 12:13
Происшествия

В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда

В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
376
Общество

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

Специалисты начали сборку международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Завершить сооружение планируют к 2025 году.
ТАСС Наука 06:37
2
Транспорт

К борьбе за соблюдение масочного режима на Урале подключат Росгвардию

Екатеринбург, 28 июля 2020, 16:47 — REGNUM Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге.
REGNUM 09:47
58
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,4K
Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
1,9K
Здоровье

Мясников указал на 4 ключевых показателя здоровья человека

Российский специалист полагает, что гражданам следует уделять особое внимание объему талии, показателям сахара, значениям артериального давления и уровню холестерина.
Evo-rus.com 03:12
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
7
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
ИнфоСМИ 08:46
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