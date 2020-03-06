Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineЦена золота выросла до максимума за 7 лет

Сегодня в ходе торгов цена золота выросла до самых высоких значений — до $ 1 690 за унцию, это максимум с января 2013 года.
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Цена золота достигла пика за 7 лет

Интерфакс06 марта в 10:26

Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса

Вести.Ru06 марта в 02:58

Золото дешевеет более чем на 1% после утреннего роста, корректируясь на статистике из США

ПРАЙМ06 марта в 11:52

Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

Газета.Ru06 марта в 10:47

Из-за коронавируса рынок перешел на золото: цены на максимуме с 2013-го

РБК07 марта в 07:53

Цена золота достигла максимума за семь лет

ГЛАС.RU06 марта в 03:31

Цена золота выросла до максимума за 7 лет

БИЗНЕС Online06 марта в 11:29
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Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Энергетика

Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель

По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Вести.Ru 01:35
Энергетика

WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России

Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
RT на русском 01:21
Гаджеты

Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10

Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Красная весна 06 марта в 08:55
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале

Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Bimru.ru вчера в 08:28
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Военное дело вчера в 07:06
Общество

Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
RT на русском 01:53
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Происшествия

Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском

В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия двое человек получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Известия 00:00
Происшествия

В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы

Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
ТАСС 00:27
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Народные новости вчера в 09:18
Культура

Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости

По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Shraibikus News вчера в 05:26
Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге

Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
РИА Новости вчера в 18:28
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Экономика

Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 07 марта в 06:10
Хоккей

Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча

Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 13:18
Хоккей

«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол

Sport24.ru 07 марта в 16:33
Кино

Вышел трейлер сериала «Страшные сказки: Город ангелов»

Культуромания 01:51
Культура

На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»

В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль многосерийных фильмов "Утро Родины 2020". Торжественная церемония прошла во дворце спорта "Кристалл".
Kinonews.ru вчера в 16:02
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Общество

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:42
Экономика

ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке

Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты н внутреннем рынке.
Известия 02:16
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

Газета.Ru вчера в 01:50
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Общество

Движение транспорта на 12 дорогах Алтайского края остается закрытым

Непогода бушует в регионе Минтранс Алтайского края предупредил жителей об ограничениях на региональных трассах в понедельник, 9 марта.
АМИТЕЛ 01:10
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