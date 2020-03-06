Экономика
БИЗНЕС OnlineЦена золота выросла до максимума за 7 лет
Сегодня в ходе торгов цена золота выросла до самых высоких значений — до $ 1 690 за унцию, это максимум с января 2013 года.
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Цены на золото демонстрируют максимальный недельный рост с 2016 года на фоне коронавируса
Вести.Ru06 марта в 02:58
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Энергетика
Майский фьючерс нефти марки Brent упал до 31,68 доллара за баррель
По состоянию на 7:20 по московскому времени майский фьючерс марки Brent падает до 31,68 доллара за баррель.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
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Пользователи Windows 7 не спешат покидать систему в пользу Windows 10
Число пользователей операционной системой Windows 7 практически не изменилось с января 2020 года согласно данным аналитической компании NetMarketShare, как следует из отчета, опубликованного 5 марта на сайте компании.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Технологии
В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость
Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
Армия и оружие
Сирийцы забросали камнями колонну Америки
Общество
Названы самые популярные виды деятельности самозанятых в России
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали RT про самые распространённые сферы деятельности среди самозанятых в России.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Происшествия
Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском
В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия двое человек получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Культура
Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» из-за предвзятости
По словам Преснякова, шоу «Маска» лишь условно можно назвать вокальным, поскольку голоса участников изменены.
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Адвокат подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге Артем Баконин рассказал телеканалу RT о состоянии своего подзащитного.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку после матча
Хоккеисты столичного "Спартака" и московского "Динамо" устроили массовую драку после четвертого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хоккей
«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол
Кино
Вышел трейлер сериала «Страшные сказки: Город ангелов»
Культура
На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»
В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль многосерийных фильмов "Утро Родины 2020". Торжественная церемония прошла во дворце спорта "Кристалл".
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
Экономика
ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынке
Банк России (ЦБ) в понедельник, 9 марта, приостанавливает покупки иностранной валюты н внутреннем рынке.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Футбол
«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины
Спорт
Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира
Общество
Движение транспорта на 12 дорогах Алтайского края остается закрытым
Непогода бушует в регионе Минтранс Алтайского края предупредил жителей об ограничениях на региональных трассах в понедельник, 9 марта.