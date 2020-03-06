Сегодня в ходе торгов цена золота выросла до самых высоких значений — до $ 1 690 за унцию, это максимум с января 2013 года.

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