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Lenta.ru
Lenta.ru

Ценам на бензин в России предсказали резкий рост

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Рост стоимости бензина предсказала газета «Коммерсантъ». Так, с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.В источнике
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Коммерсантъ

Бензин пошел нарасхват

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов.
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В России ожидают резкий рост цен на бензин

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СМИ дали прогноз по росту цен на бензин в России

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News.ru

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Бензин пошел нарасхват

Коммерсантъ16:28
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Ценам на бензин в России предсказали резкий рост

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Россию ждет скорое повышение цен на бензин

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