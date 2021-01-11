Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Рост стоимости бензина предсказала газета «Коммерсантъ». Так, с декабря 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8 процентов, до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно.

С чего всё началось Бензин пошел нарасхват Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. Курс рубля продолжает оставаться слабым, что увеличивает для нефтяников привлекательность экспорта бензина, как и снижение экспортной пошлины из-за налогового маневра и рост акцизов. Коммерсантъ 16:28