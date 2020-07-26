Общество
Lenta.ruЦенам на домашний интернет в России предсказали рост
Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков. В частности, к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting.
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По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.Известия17:01
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Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
За сутки в Новосибирской области выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом.
Вести Новосибирск 04:05
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Здоровье
Врач назвала четыре опасные причины высокой температуры по вечерам
Существуют четыре основные причины высокой температуры в вечернее время: Простуда.
Evo-rus.com 03:09
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
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RT на русском 10:11
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Политика
Трамп за 100 дней до выборов вновь вживается в образ аутсайдера
Президент США Дональд Трамп за 100 дней до выборов, которые состоятся 3 ноября, очень сильно отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена в опросах.
РИА Новости 19:01
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Наука
Проект квантового интернета представили в США
Сайт интересных новостей 20:17
Происшествия
Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек
Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Здоровье
Мясников раскритиковал дистанционное обучение
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:10
Общество
Оценена вероятность заражения коронавирусом в самолете
Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете.
Lenta.ru 11:48
Армия и оружие
Часть поселка в ЛНР осталась без электричества после обстрела
В результате обстрела без электричества осталась часть поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Известия 15:56
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая резко раскритиковала Собчак
Shraibikus News вчера в 09:51
Общество
Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в городах ДФО
News.ru вчера в 23:01
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
Футбол
Совет директоров ПФК ЦСКА подвел итоги сезона
Вчера состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба.
Bobsoccer 08:19
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия вчера в 08:41
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Футбол
«Интер» подпишет в 2021 году контракт с Месси
Контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» заключен до 30 июня 2021 года.
ИА Красная Весна 11:44
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
На 24 июля в России медики обнаружили около 800,9 тыс. носителей коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com 01:35
Армия и оружие
Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке
Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
ТАСС 20:14
Армия и оружие
Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье
Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и где Турция намерена проводить сейсмические исследования месторождений.
РИА Новости 23 июля в 11:00