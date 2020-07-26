Общество

Lenta.ruLenta.ruЦенам на домашний интернет в России предсказали рост

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков. В частности, к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01

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СМИ узнали о возможном росте цен на домашний интернет и ТВ на 15–20%

РБК21:14

Домашний интернет в Нижнем Новгороде

НИА Нижний Новгород23 июля в 05:47

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01

В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

Комсомольская правда20:22
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Газета.Ru 09:26
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Происшествия

Шесть человек умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области

За сутки в Новосибирской области выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом.
Вести Новосибирск 04:05
Армия и оружие

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Здоровье

Врач назвала четыре опасные причины высокой температуры по вечерам

Существуют четыре основные причины высокой температуры в вечернее время: Простуда.
Evo-rus.com 03:09
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Музыка

Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
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Политика

Трамп за 100 дней до выборов вновь вживается в образ аутсайдера

Президент США Дональд Трамп за 100 дней до выборов, которые состоятся 3 ноября, очень сильно отстает от своего соперника-демократа Джо Байдена в опросах.
РИА Новости 19:01
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Общество

В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус

Вести.Ru 18:45
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Наука

Проект квантового интернета представили в США

Сайт интересных новостей 20:17
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Происшествия

Полиция Сиэтла задержала в ходе беспорядков 11 человек

Полиция американского города Сиэтл задержала по крайней мере 11 человек в ходе беспорядков. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
RT на русском 20:56
Здоровье

Мясников раскритиковал дистанционное обучение

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:10
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Общество

Оценена вероятность заражения коронавирусом в самолете

Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете.
Lenta.ru 11:48
Армия и оружие

Часть поселка в ЛНР осталась без электричества после обстрела

В результате обстрела без электричества осталась часть поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Известия 15:56
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Шоу-бизнес

Писательница Татьяна Толстая резко раскритиковала Собчак

Shraibikus News вчера в 09:51
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Общество

Несанкционированные акции в поддержку Фургала начались в городах ДФО

News.ru вчера в 23:01
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия вчера в 03:18
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Футбол

Совет директоров ПФК ЦСКА подвел итоги сезона

Вчера состоялось заседание совета директоров ПФК ЦСКА, на котором были рассмотрены спортивные итоги прошедшего сезона, а также экономические показатели деятельности клуба.
Bobsoccer 08:19
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Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия вчера в 08:41
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
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Происшествия

Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
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Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Футбол

«Интер» подпишет в 2021 году контракт с Месси

Контракт 33-летнего Месси с «Барселоной» заключен до 30 июня 2021 года.
ИА Красная Весна 11:44
Общество

Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса

На 24 июля в России медики обнаружили около 800,9 тыс. носителей коронавирусной инфекции.
Evo-rus.com 01:35
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Армия и оружие

Морской парад в честь Дня ВМФ начался на Камчатке

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России начались на Камчатке, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного командования Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).
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Армия и оружие

Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье

Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и где Турция намерена проводить сейсмические исследования месторождений.
РИА Новости 23 июля в 11:00
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