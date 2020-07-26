Экономика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на домашний интернет в России предсказали рост

Цены на домашний интернет и телевидение в России за 2020 год могут вырасти до 15 процентов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогнозы аналитиков. В частности, к таким выводам пришли аналитики агентства iKS-Consulting.
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с чего всё началось

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

По мнению экспертов, увеличивая цены на архивные тарифы, операторы стимулируют абонентов переходить на новые, более дорогие предложения. В целом за 2020 год рост цен на домашний интернет и ТВ может составить 10–15%, полагают аналитики.
Известия17:01

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В России могут вырасти цены на домашний интернет и ТВ

Комсомольская правда20:22

«Известия»: тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 10-15% в 2020 году

ТАСС19:04

Ценам на домашний интернет в России предсказали рост

Lenta.ru20:03

В РФ резко вырастут цены на интернет и ТВ

URA.Ru19:47

Домашний Интернет может подорожать в 2020 году на 10-15%

News.ru20:03

Несдержанный рост: операторы поднимают цены на домашний интернет и ТВ

Известия17:01

Домашний интернет в Нижнем Новгороде

НИА Нижний Новгород23 июля в 05:47
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Происшествия

В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Газета.Ru 20:06
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Происшествия

В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки

В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
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Общество

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

РБК 07:14
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Шоу-бизнес

Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию

StarHit.ru 13:30
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Политика

Врио главы Хабаровского края уволил трех чиновников из команды Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осуществил серьезные перестановки в правительстве региона.
Дума ТВ вчера в 03:29
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 101 новый случай COVID-19

Сто один случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 112 человек, скончались еще шестеро, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:57
Общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
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Политика

Спецпредставитель США посетит Афганистан

Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан для того, чтобы обсудить урегулирование внутри страны.
RT на русском 18:18
Происшествия

СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета под Курском

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета в Курской области.
ТАСС 14:24
2
Наука

Проект квантового интернета представили в США

Сайт интересных новостей 20:17
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Кино

Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»

Москва 24 вчера в 06:23
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Происшествия

Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном

На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости 20:07
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Единоборства

Кадыров оценил бой между Емельяненко и Исмаиловым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился мнением о главном поединке турнира АСА 107 между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившемся победой последнего.
Вести.Ru 04:09
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Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
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Авто

Mercedes-Benz собирается выпустить новую модель к 2023 году

В 2023 году Mercedes-Benz планирует пополнить свою линейку новой моделью CLE.
Автоновости дня 16:35
2
Политика

Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил усилить сотрудничество двух государств в космической отрасли.
Известия вчера в 20:08
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Шоу-бизнес

Варнава удалила фотографию в стиле ню через 40 минут после публикации

За 40 минут пребывания публикации в Сети подписчики успели щедро осыпать звезду комплементами и лайками.
Народные новости 19:39
Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости 17:46
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Единоборства

Эмеев одержал победу судейским решением на UFC Fight Island 3

Российский боец Рамазан Эмеев победил немца Никласа Штольце на турнире UFC Fight Island 3 в Абу-Даби.
Sport24.ru 17:57
Экономика

В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов

Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна вчера в 16:26
Энергетика

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
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Общество

В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Музыка

Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
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Шоу-бизнес

Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
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Наука

Ученые доказали, что Земля состоит из кубов

Американские ученые засвидетельствовали утверждение древнегреческого философа Платона относительно того, что планета Земля состоит из кубов.
Территория новостей 10:16
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Политика

Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
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Футбол

Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок

Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
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