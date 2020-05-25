Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

«Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент», — сообщил агентству один из трейдеров на европейском рынке газа.
РБКвчера в 23:00

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Продавцы газа могут быть вынуждены доплачивать за его покупку

Газета.Ru03:48

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

РБКвчера в 23:00

Эксперты предупредили о риске отрицательных цен на газ в Европе

Коммерсантъ02:47

Аналитики предсказали отрицательные цены на газ в мире

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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

Lenta.ru01:43

Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

News.ru00:02

Вслед за нефтью в отрицательную зону может уйти газ

АБН03:12
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»

Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM вчера в 10:37
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Общество

Раскрыты детали создания российской вакцины от коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал "Российской газете" о ходе испытаний российской вакцины от коронавируса нового типа.
РИА Новости 02:53
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Футбол

Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»

Спорт-Экспресс вчера в 09:20
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM вчера в 05:58
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Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус сразу у 279 человек

REGNUM 03:54
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Общество

Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»

Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
РБК 02:09
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Политика

Bloomberg призвали извиниться за искажение рейтинга Путина

Посольство России в США призвало агентство Bloomberg извиниться за статью, в которой была представлена неверная информация о рейтинге российского президента Владимира Путина.
НТВ вчера в 04:56
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
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Общество

Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах

Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.
RT на русском 02:42
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Общество

Попова: переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона

Более половины российских регионов - 44 из 85 — могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом COVID-19.
Парламентская газета вчера в 11:33
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости вчера в 10:01
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Политика

В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
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Общество

«Последний звонок» пройдет онлайн 25 мая

Как сообщило в субботу Минпросвещения России, "Последний звонок — 2020" пройдет 25 мая в дистанционном формате.
Вести.Ru 23 мая в 05:43
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Здоровье

Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья

Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com вчера в 08:14
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Общество

В Мурманской области наращивают объемы тестирования на коронавирус

Как подчеркнул в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис, в Мурманской области число инфицированных COVID-19 с бессимптомным течением заболевания, наверное, самое высокое в стране, поэтому тестирование, по которому область тоже в передовиках, будет активно продолжено.
Мурманский вестник 03:16
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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Общество

Число умерших от коронавируса в Москве перевалило за две тысячи

Вести.Ru 03:00
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Космос

Россия отправит мышей на высоту 200 тысяч километров

NewInform 03:50
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Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
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Гаджеты

Звезды получили умные часы Realme Watch до анонса

Популярная индийская актриса и певица Шраддха Капур (Shraddha Kapoor) поделилась фотографией упаковки умных часов Realme Watch, которые компания отправила ей и другим знаменитостям еще до официального анонса.
iXBT.com 01:00
Авто

Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus

Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
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Происшествия

В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья

Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта.
RT на русском вчера в 08:13
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