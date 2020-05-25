Энергетика
Lenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.РБКвчера в 23:00
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С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
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Правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.
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