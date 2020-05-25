Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет
 агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.
РБКвчера в 23:00

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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

Lenta.ru01:43

Эксперты рассказали о возможности ухода цен на газ в минус

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Продавцы газа могут быть вынуждены доплачивать за его покупку

Газета.Ru03:48

Эксперты предупредили о риске отрицательных цен на газ в Европе

Коммерсантъ02:47

СМИ: цена газа в Европе может упасть ниже нуля

Московский Комсомолец04:46

Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

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Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Музыка

Клип Little Big назван быстрорастущим в истории «Евровидения»

Клип российской группы Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения». Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 мая в 08:52
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
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Культура

Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»

Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Политика

Рогозин заявил о необходимости новой орбитальной станции

«Россия как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать немедленно работу по созданию новой орбитальной станции», — сказал Рогозин.
REGNUM 04:50
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после жалоб о нехватке денег

Известия 03:57
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Общество

Где в Самарской области выявили новых заболевших коронавирусом 25 мая

Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
Pro Город Самара 04:38
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Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
13
Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
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Технологии

Российский «Ноев ковчег» отправят на небывалую для биообъектов высоту

Второй российский спутник "Бион-М" с животными в 2023 году будет летать на небывалой для биологических объектов высоте и подвергнется сильной радиации, рассказал замдиректора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 00:42
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Общество

Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
37
Общество

Мишустин потребовал минимизировать бюрократические процедуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал свести к минимуму бюрократические процедуры во время пандемии коронавируса.
Известия 04:38
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Происшествия

Астраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы.
REGNUM 04:43
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Общество

Автосалон в Нью-Йорке окончательно отменили в 2020 году

ИА Красная Весна вчера в 12:11
Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
Экономика

Банки начнут обмениваться данными о счетах юрлиц

Ассоциация ФинТех (АФТ) представила пилотный сервис, позволяющий банкам напрямую в онлайн-режиме обмениваться данными о счетах компаний с использованием технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Компания 00:30
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Общество

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).
РБК 03:18
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Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
10
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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Политика

Воспитание в школах и вузах усилят без «обязаловки»

В законе подчёркивается, что школы, техникумы и вузы обязаны информировать учащихся обо всех воспитательных новациях учебной программы.
Парламентская газета 22 мая в 08:49
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Происшествия

На юге Волгограда из-за ДТП встали городские автобусы

Остров Свободы (Os34.ru) 02:36
Общество

Последний звонок пройдет 25 мая в онлайн-формате

Rambler News Service 23 мая в 06:30
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Общество

Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

Газета.Ru 05:13
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Здоровье

Ковид-положительные врачи в Барнауле пожаловались на недостаток средств защиты и скудное питание

Медики записали видео из горбольницы №1, которую недавно перепрофилировали в госпиталь для лечения больных с коронавирусом и зараженных врачей.
Подъём 04:08
Происшествия

В Казани назвали возможную причину взрыва газа в доме

Российская газета 04:35
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Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 23 мая в 11:38
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