Энергетика
Lenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.РБКвчера в 23:00
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Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
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«Понимаете, то, что Гордон хочет взять у меня интервью — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него», — подчеркнул российский журналист.
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В Челябинской области прирост заражений коронавирусом идет на спад
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