Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет
 агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров.
РБКвчера в 23:00

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Эксперты предупредили о риске отрицательных цен на газ в Европе

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СМИ: цена газа в Европе может упасть ниже нуля

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Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

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Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

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Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
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РИА Новости вчера в 23:44
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В связи со снижением ежесуточного прироста заболеваемости в Челябинской области начали постепенно снимать режим ограничений.
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Общество

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Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
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Общество

Мишустин упростил процедуру строительства социально значимых объектов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры согласования капитального строительства социально значимых объектов.
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Общество

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Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал первое совместное фото с Брухуновой

Газета.Ru 05:05
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Магнитное поле Земли начало ослабевать

Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
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Около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера покинули запад Ливии

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В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
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Япония отменила режим ЧС, введенный из-за коронавируса

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Кардиолог назвал три симптома сердечного приступа

Врач-кардиолог Ульф Ландмессер назвал три симптома сердечного приступа.
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За сутки в Костромской области выявлено 13 случаев заражения коронавирусом - сообщает оперативный штаб.
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Сегодня, 25 мая, в региональном оперативном штабе уточнили, где были найдены новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области.
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Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
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