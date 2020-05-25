Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

«Газпром» ждут отрицательные цены в Европе. СПГ из Катара наступает

Капитал страны01:54

Аналитики предсказали отрицательные цены на газ в мире

Профиль02:16

Аналитики предрекли отрицательные цены на газ в Европе

Актуальные Новости01:55

Цены на газ в Европе могут значительно упасть

Вести Подмосковья02:27

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

Lenta.ru01:43

Трейдеры предрекают отрицательные цены на газ в Европе

News.ru00:02

Аналитики предупредили о рисках отрицательных цен на газ в Европе

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
655
Шоу-бизнес

Алена Бабенко попала в больницу с коронавирусом

Слово и Дело вчера в 02:24
69
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,1K
Общество

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян.
Piter.tv 01:33
171
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
4
Общество

Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
376
Футбол

«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»

Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.
Известия вчера в 17:01
Экономика

Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше

Для сравнения: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще примерно столько же — если переводить на массу — природного газа.
РИА Новости 01:00
134
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
540
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
403
Общество

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
1
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
27
Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
7
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1K
Футбол

Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 22 мая в 04:33
3
Энергетика

Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся

Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
12
Общество

В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
759
Общество

Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве

Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz Global Holdings объявила о банкротстве из-за падения спроса на ее услуги, вызванного пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 23 мая в 01:30
63
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
1,9K
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
1,2K
Финансы

Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бюджет столицы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 02:38
Экономика

Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров

Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
12
Общество

В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом

«В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — уточняется в сообщении.
Росбалт 02:38
Экономика

Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
1,5K
Общество

В Москве заработали МФЦ и каршеринг

Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 02:09
3
Происшествия

В Казани в жилом доме взорвался газ

ТАСС 00:55
20
Армия и оружие

Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
89
Футбол

Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»

Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 16:34
Экономика

640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году

Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
74
Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное