Энергетика
Lenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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Общество
44 региона начнут снимать ограничения
44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Алена Бабенко попала в больницу с коронавирусом
Слово и Дело вчера в 02:24
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян.
Piter.tv 01:33
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Футбол
«Перед финалом Слуцкий привез на базу Харламова и Батрутдинова»
Пока большинство европейских футбольных лиг всё еще на паузе, «Известия» продолжают общаться со знаковыми игроками из разных стран, игравшими в РПЛ.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Россия готовится заработать на нефти и газе гораздо больше
Для сравнения: Россия добывает (по 2019 году) 560 миллионов тонн нефти и еще примерно столько же — если переводить на массу — природного газа.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 22 мая в 04:33
Энергетика
Добывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет.
Российская газета вчера в 22:11
Общество
В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом
Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
Общество
Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве
Крупнейшая компания по аренде автомобилей Hertz Global Holdings объявила о банкротстве из-за падения спроса на ее услуги, вызванного пандемией коронавируса.
ИА Красная Весна 23 мая в 01:30
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском 23 мая в 23:15
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Финансы
Бюджет Москвы недополучил 160 миллиардов рублей из-за коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бюджет столицы недополучил уже 160 миллиардов рублей из-за ситуации с коронавирусом.
Московский Комсомолец 02:38
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015–2019 годы.
РБК вчера в 17:01
Общество
В Москве умер еще 41 человек с коронавирусом
«В Москве скончался 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — уточняется в сообщении.
Росбалт 02:38
Экономика
Правительство выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Правительство выделило 100 млрд руб. на поддержку регионов, сообщается на сайте Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 04:31
Общество
В Москве заработали МФЦ и каршеринг
Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 02:09
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл»
Главный тренер «Далянь Про» Рафаэль Бенитес может вернуться в АПЛ. Специалист вновь желает возглавить «Ньюкасл Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 16:34
Экономика
640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году
Стратегические цели ипотеки первичного рынка, заложенные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на период до 2024 года, предусматривают объем не менее чем в 1,1 млн кредитов, выдаваемых банками в год.
РБК вчера в 04:00
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39