Энергетика
Lenta.ruЦенам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.
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с чего всё началось
По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.РБКвчера в 23:00
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Обновленную генерацию кроссовера Hyundai Santa Fe показали на фотографиях, раскрыв дизайн салона автомобиля.
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ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
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В Дании группа ученых заявила, что ей удалось обнаружить у коронавируса "ахиллесову пяту".
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался снимать запрет на работу фитнес-центров на территории региона.
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44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
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Арендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов
Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.
Государственная Дума РФ 22 мая в 07:00
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Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Экономика
Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится
Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
Общество
Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах
Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.
RT на русском 02:42
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
Общество
Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов
Как пояснил РБК источник в одном из указанных агрегаторов такси, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегального оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет».
РБК 02:02
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С учетом личности подсудимого суд решил ограничиться наказанием в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Денис Мищенков был признан Севастопольским военным гарнизонным судом в совершении семи преступлений в период с августа 2018 по март 2019 года, когда офицер проходил воинскую службы на Черноморском флоте.
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Вести.Ru вчера в 14:55
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