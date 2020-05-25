По мере заполнения газовых хранилищ, на фоне больших объемов предложения СПГ со стороны Катара и резко снизившегося спроса из-за пандемии есть вероятность, что цены на газ с поставкой на следующий день на британском хабе NBP опустятся ниже нуля, пишет отраслевой портал Montel News со ссылкой на аналитиков.

с чего всё началось

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля. Такую возможность предсказали ряд трейдеров и подтвердили аналитики, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК.

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 1,1K

Общество В Москве умер 41 человек с коронавирусом За последние сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале.

Общество Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей. 266

Общество Куйвашев отказался открывать фитнес-центры Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался снимать запрет на работу фитнес-центров на территории региона. 8

Происшествия В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. 12

Общество 44 региона начнут снимать ограничения 44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. 655

Экономика Арендаторы смогут расторгнуть договор аренды без штрафов Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды. 183

Общество Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений. 413

Экономика Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет. 198

Общество Роскачество проверило соблюдение масочного режима в магазинах Специалисты Роскачества в ходе проверки выяснили, насколько соблюдается масочный режим и требование по использованию средств индивидуальной защиты в продовольственных магазинах Москвы и Белгорода.

Общество Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов Как пояснил РБК источник в одном из указанных агрегаторов такси, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегального оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет». 2

Происшествия Морской пехотинец дослужился до штрафа С учетом личности подсудимого суд решил ограничиться наказанием в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. Денис Мищенков был признан Севастопольским военным гарнизонным судом в совершении семи преступлений в период с августа 2018 по март 2019 года, когда офицер проходил воинскую службы на Черноморском флоте. 2

Наука На берегах Байкала отмечается День нерпенка 25 мая на берегах Байкала отмечается День нерпенка.