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Lenta.ru
Lenta.ru

Ценам на говядину в России пообещали резкий рост

Телеканал 360°
News.ru
ФедералПресс
РБК
FreeNews-Volga
Национальная служба новостей
АБН
Lenta.ru
БИЗНЕС Online
EAOmedia.ru
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Отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России приведет к резкому рост цен на продукт, возможно, более чем на треть. Об этом предупредили в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ), пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Производители предупредили о подорожании говядины

Что происходит с ценами на говядину В этом году цены на говядину установили новый рекорд, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков.
РБК22:00
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Национальная служба новостей

Цены на говядину в России установили новый рекорд

Национальная служба новостей01:19
РБК

Производители предупредили о подорожании говядины

РБК22:00
Lenta.ru

Ценам на говядину в России пообещали резкий рост

Lenta.ru00:51
Телеканал 360°

Ценам на говядину в России предрекли рост

Телеканал 360°00:40
News.ru

Производители сообщили о подорожании говядины

News.ru00:05
Говорит Москва

Производители сообщили о грядущем подорожании говядины

Говорит Москва23:37
БИЗНЕС Online

Производители предупредили о росте цен на говядину

БИЗНЕС Online01:15

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Вопреки надеждам властей, Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций в августе 2014 года, показало исследование Национального рейтингового агентстве (НРА).
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