Ценам на говядину в России пообещали резкий рост
Отмена тарифных квот на импортную говядину с января 2022 года в России приведет к резкому рост цен на продукт, возможно, более чем на треть. Об этом предупредили в Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ), пишет РБК.В источнике
С чего всё началось
Производители предупредили о подорожании говядины
Что происходит с ценами на говядину В этом году цены на говядину установили новый рекорд, рассказали РБК в Национальном союзе мясопереработчиков.
РБК22:00
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