Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке

Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
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