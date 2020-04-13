с чего всё началось

Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.

Экономика Приток иностранных инвестиций в Россию остановился Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ. 196

Энергетика Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью» Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию. 1

Общество В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике. 6

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2K

Здоровье В Китае предсказали вторую волну пандемии коронавируса Мир может столкнуться с новой вспышкой коронавируса штамма COVID-19 уже осенью, сообщает CNN со ссылкой на заведующего инфекционным отделением больницы "Хуашань", главу шанхайской экспертной группы по лечению инфекции Чжана Вэньхуна. 415

Политика Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.

Общество Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.

Политика Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины. 9

Общество Сафин высказался об эпидемии коронавируса Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса. 7

Космос Экипаж «Союза МС-16» Анатолия Иванишина перешел на МКС В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2020 года планируется возвращение экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир. 200

Общество У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус. 111

Общество Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 4,1K