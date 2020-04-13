Энергетика
Lenta.ruЦенам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке
Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
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Решения организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, по сокращению добычи почти на 10 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.Ведомости02:56
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Комментарии
Общество
Власти Калининградской области сообщили, как долго не введут пропуска
Документ, как сообщает в понедельник, 13 апреля 2020 года, пресс-служба правительства будет определять и форму, и порядок получения подтверждающего документа.
Русский Запад 15:51
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 09:24
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости 10 апреля в 21:59
Энергетика
Страны ОПЕК+ пришли к соглашению о снижении нефтедобычи
Как пишет портал «ТАСС», страны подписали соглашение о снижении нефтедобычи до 9,7 млн баррелей в сутки.
ГЛАС.RU вчера в 15:08
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32
Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
Sputnik Южная Осетия 04:31
Энергетика
Shell отказалась от создания СП с «Газпром нефтью»
Британо-нидерландская компания Shell решила выйти из сделки с «Газпром нефтью» по созданию совместного производства (СП) на базе «Меретояханефтегаза» из-за негативного воздействия внешних факторов, передает «Интерфакс» со ссылкой на российскую компанию.
Ведомости 16:06
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну пандемии коронавируса
Мир может столкнуться с новой вспышкой коронавируса штамма COVID-19 уже осенью, сообщает CNN со ссылкой на заведующего инфекционным отделением больницы "Хуашань", главу шанхайской экспертной группы по лечению инфекции Чжана Вэньхуна.
Sputnik Таджикистан 05:20
Общество
В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ведомстве на 98% верно определяют коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 11:30
Общество
Голикова рассказала о выходе России из режима самоизоляции
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят темпы выхода России из самоизоляции.
МедиаПоток 09:28
Политика
Путин: Ближайшие недели станут определяющими в борьбе с коронавирусом
Ближайшие недели в России станут определяющими в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин.
МИР 24 09:49
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru 16:43
Общество
Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер 16:32
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Единоборства
Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами
Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами.
Lenta.ru 15:32
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Общество
Сафин высказался об эпидемии коронавируса
Бывший российский теннисист Марат Сафин поделился мнением по поводу ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:20
Здоровье
Число людей на карантине в Тульской области уменьшается
Число людей на карантине снижается, сегодня их 805 (10 апреля их число было более 1200).
Молодой коммунар 09:21
Кино
Дэйзи Ридли о критике 9 эпизода «Звёздных войн»: «Куда ушла вся любовь?»
В новом интервью подкасту DragCast Дэйзи Ридли высказалась о критике и восприятии аудиторией девятого эпизода «Звёздных войн».
Игромания.ру 14:01
Космос
Экипаж «Союза МС-16» Анатолия Иванишина перешел на МКС
В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2020 года планируется возвращение экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-15» в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки и астронавтов NASA Эндрю Моргана и Джессики Меир.
Областная газета (г. Иркутск) 09 апреля в 23:33
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Общество
Во Франции продлили запрет на массовые мероприятия до середины июля
Президент Франции Эммануэль Макрон продлил ограничения, связанные с пандемией коронавируса до 11 мая.
Sport24.ru 16:51