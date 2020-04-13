Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦенам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке

Аналитики Goldman Sachs предрекли ценам на нефть дальнейшее падение вопреки исторической сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.
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Решения организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, по сокращению добычи почти на 10 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен, сообщает
 Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.
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Ценам на нефть предрекли падение вопреки исторической сделке

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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 17:03
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

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Общество

Голикова рассказала о сроках появления эффекта от самоизоляции

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Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
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Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма

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