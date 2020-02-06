Экономика

ИзвестияИзвестияЦенам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации. Уточняется, что повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать218
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ruвчера в 17:09

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

«Известия»: жилье может подорожать на четверть

РИА Новостивчера в 20:53

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

РБКвчера в 19:32

В Совфеде предупредили о возможном росте цен на жильё

RT на русскомвчера в 21:27

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости 04 февраля в 09:01
Происшествия

Начальник ГИБДД получил право на реабилитацию

За бывшим начальником областной ГИБДД признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.
Коммерсантъ вчера в 09:05
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Общество

Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
RT на русском 00:54
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM вчера в 18:52
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru вчера в 08:49
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Общество

В Счетной палате раскритиковали работу правительства

В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:13
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Взгляд.ру 03 февраля в 15:38
Политика

Украинский завод объяснил закупку алюминия в России безысходностью

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») признало, что закупает алюминий для производства американской ракеты-носителя Antares в России.
Lenta.ru вчера в 20:16
Экономика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Кино

Студия показала, как Фишер добавили в девятые «Звёздные войны»

В сцене с воспоминанием, где Лея встретилась со своим братом Люком Скайуокером, использовали кадры с лицами актёров из пятого и шестого эпизодов, которые выходили ещё в 1980-х.
News.ru вчера в 09:22
Происшествия

В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
Коммерсантъ 01:01
Хоккей

Россия встретится с Финляндией в вынесенном матче Шведских игр

6-го числа наша команда встретится с Финляндией в вынесенной встрече в Хельсинки, после чего в Стокгольме 8 февраля россияне сыграют с Швецией и 9 февраля — с Чехией.
Нева Спорт вчера в 18:00
Политика

В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове

Ранее Кориневич заявил о неготовности Украины к «возвращению» Крыма.
RT на русском вчера в 13:21
Политика

Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Газета.Ru вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Происшествия

В Красноярском крае более 20 машин попали в ДТП из-за тумана

Пять аварий с участием 24 машин произошло в Красноярском крае из-за тумана, в результате два человека попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:33
Технологии

Излучение iPhone 11 Pro вдвое превышает безопасные для человека нормы

Исследование позволило установить, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (Structure–activity relationship, SAR) для исследованных смартфонов iPhone 11 Pro достигает уровня 3,8 Вт/кг, в то время как максимальный уровень SAR, установленный FCC, составляет 1,6 Вт/кг, то есть, более чем в два раза меньше.
CNews вчера в 04:10
Экономика

Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных

В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
РБК вчера в 02:03
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости вчера в 21:51
Кино

В Disney назвали даты выхода сериалов Marvel

Life.ru вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Дарья Мороз ответила на вопросы о разводе с Константином Богомоловым

Uznayvse.ru вчера в 16:38
Технологии

В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»

Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
РБК 01:00
Здоровье

Роспотребнадзор пообещал не выпустить коронавирус из центра в Тюмени

Даже если кто-то из россиян, доставленных в Тюмень из Уханя, заражен коронавирусом 2019-nCoV, болезнь не вырвется за пределы реабилитационного центра.
Ридус вчера в 15:44
Происшествия

Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

Известия вчера в 21:22
Политика

США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

Lenta.ru 00:58
Происшествия

В Новосибирске автомобиль протаранил толпу пешеходов

В Новосибирске сегодня утром, 6 февраля, в Заельцовском районе водитель автомобиля «Тойота Королла» наехал на дорожный знак, а затем въехал в толпу пешеходов, переходивших проезжую часть.
REGNUM 00:53
Происшествия

В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных

В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Интерфакс 00:29
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в феврале

Представители чешского бренда Skoda объявили о скидках на автомобили в феврале.
Car.ru 04 февраля в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное