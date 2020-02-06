Экономика

ИзвестияИзвестияЦенам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться до 25% из-за ужесточения требований к застройщикам и монополизации, рассказали «Известям» в Совете Федерации. Уточняется, что повышение стоимости недвижимости станет очевидным летом 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать446
с чего всё началось

Оценка на четверть: ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Цены на недвижимость в России за два ближайших года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз «Известиям» дали в Совете Федерации. По мнению сенаторов, повышение стоимости будет в основном связано с высокой ставкой по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России цены на недвижимость могут вырасти на 25%

RT на русскомвчера в 21:27

В России спрогнозировали рост цен на жилье до 25%

Коммерсантъвчера в 20:59

Ценам на жилье спрогнозировали рост на 25%

Известиявчера в 17:04

«Известия» узнали о возможном росте цен на жилье в России за два года

РБКвчера в 19:32

России предрекли рост цен на жилье

Lenta.ruвчера в 17:09

«Известия»: цены на жилье в России могут вырасти на четверть

ТАССвчера в 17:05

«Известия»: жилье может подорожать на четверть

РИА Новостивчера в 20:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Футбол

ФК «Балтика» заинтересовал Кокорина

ИА DixiNews // Санкт-Петербург 01:11
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости вчера в 22:47
Происшествия

Жесткую посадку пассажирского лайнера в Стамбуле сняли на видео

Число пострадавших при жесткой посадке самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула увеличилось до 120 человек.
Вести.Ru вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН вчера в 12:15
Общество

В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Москве грабители отобрали у водителя на АЗС 4,5 миллиона рублей

Банда грабителей избила водителя на АЗС на юге Москвы и похитила у него 4,5 миллиона рублей, один подозреваемый задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:36
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Российская газета 00:50
Космос

Роскосмос опубликовал фотографии Байкала с метеорологических спутников

ИрСити вчера в 04:18
Происшествия

В грузинском монастыре убили россиянина

Тело убитого нашли в одной из келий Марткопского монастыря с ножевыми ранениями.
Lenta.ru 01:48
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Фигурное катание

Фигуристка Медведева опровергла обвинения в алкоголизме фигуристов

Южный Федеральный вчера в 05:47
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru 04 февраля в 03:21
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:05
Происшествия

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы

Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 22:33
Культура

Умер американский актер Кирк Дуглас

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
РБК вчера в 18:40
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03 февраля в 12:50
Футбол

В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
РИА Новости вчера в 14:32
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

РИА Новости вчера в 22:45
Космос

Астрономы обнаружили галактику-монстра

Например, Млечный Путь образует около одной новой звезды в год.
Машины и Механизмы вчера в 14:23
Общество

Беларусь надеется на беспошлинные поставки нефти из Казахстана

Представители белорусской стороны заинтересованы в беспошлинных поставках.
ГЛАС.RU вчера в 09:27
Общество

В Дагестане объяснили рост цен на медицинские маски

Цены на медицинские маски растут во всех регионах России на фоне паники из-за распространения коронавируса, однако Дагестан побил все рекорды.
Зори Табасарана вчера в 13:32
Армия и оружие

Контракт на поставку ПЗРК «Игла-С» Индии подпишут до конца года

Контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" для вооруженных сил Индии планируется подписать до конца 2020 года.
Военное обозрение 01:51
Общество

В Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян

Все россияне и иностранцы, которых эвакуировали из китайского города Ухань и отправили на карантин под Тюменью, чувствуют себя нормально, симптомов болезни у них не проявилось, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
РБК 01:24
Шоу-бизнес

Ида Галич рассказала Собчак о причинах конфликта с Бузовой

Галич стала героиней нового выпуска ютуб-шоу «Осторожно, Собчак», в ходе которого рассказала о своих претензиях к Бузовой.
ФАН вчера в 14:01
Технологии

Интернет-технологии в России могут отдать под госконтроль

Согласно проекту "дорожной карты" под названием "Новые коммуникационные интернет-технологии", предлагается развивать в стране рекомендательные системы контента, технологии распознавания речи и жестов, компьютерную графику.
Москва 24 вчера в 05:13
Здоровье

В учебных заведениях Перми объявили карантин

По информации краевого Роспотребнадзора, с 27 января по 2 февраля темп прироста заболеваемости составил 25%, а эпидемиологический порог превышен на 12,6%. В школах, лицеях, гимназиях и учреждениях допобразования Перми с 7 по 15 февраля включительно будет объявлен карантин.
Новости Перми 00:32
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте в коротких шортах показала стройные ноги

На фотографии Кристина запечатлена в мини-шортах и воздушной блузке.
Kleo.ru вчера в 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное