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Ценам на жилье предсказали рост из-за вакцинации гастарбайтеров

Застройщики предсказывают рост цен на недвижимость из-за новых затрат на вакцинацию против коронавируса трудовых мигрантов в строительстве. О возможных потрясениях на рынке жилья рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в беседе с журналистами «Интерфакса».В источнике

С чего всё началось

Эксперт допустил еще большее удорожание жилья из-за вакцинации гастарбайтеров

Финансовые затраты застройщиков в случае обязательной вакцинации трудовых мигрантов на стройках РФ могут подстегнуть рост цен на жилье. Об этом сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.
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Застройщик предупредил о росте цен на жилье из-за вакцинации трудовых мигрантов

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Вакцинация мигрантов может привести к росту цен на жилье

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Forbesвчера в 09:01

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Ценам на жилье предсказали рост из-за вакцинации гастарбайтеров

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