Застройщики предсказывают рост цен на недвижимость из-за новых затрат на вакцинацию против коронавируса трудовых мигрантов в строительстве. О возможных потрясениях на рынке жилья рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в беседе с журналистами «Интерфакса».

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С чего всё началось Эксперт допустил еще большее удорожание жилья из-за вакцинации гастарбайтеров Финансовые затраты застройщиков в случае обязательной вакцинации трудовых мигрантов на стройках РФ могут подстегнуть рост цен на жилье. Об этом сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. Интерфакс 07:49