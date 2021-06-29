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Ценам на жилье предсказали рост из-за вакцинации гастарбайтеров

Застройщики предсказывают рост цен на недвижимость из-за новых затрат на вакцинацию против коронавируса трудовых мигрантов в строительстве. О возможных потрясениях на рынке жилья рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский в беседе с журналистами «Интерфакса».В источнике

С чего всё началось

Эксперт допустил еще большее удорожание жилья из-за вакцинации гастарбайтеров

Финансовые затраты застройщиков в случае обязательной вакцинации трудовых мигрантов на стройках РФ могут подстегнуть рост цен на жилье. Об этом сообщил "Интерфаксу" управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.
Интерфакс07:49

Подробнее о событии

Застройщик допустил подорожание жилья из-за вакцинации трудовых мигрантов

Forbes09:01

Вакцинация мигрантов может привести к росту цен на жилье

Капитал страны11:03

Застройщик предупредил о подорожании жилья из-за вакцинации мигрантов

Секрет фирмы10:38

Вакцинация гастарбайтеров на стройках может спровоцировать рост цен на жилье

Avaho.ru09:23

Ценам на жилье предсказали рост из-за вакцинации гастарбайтеров

Lenta.ru11:04

Цены на жилье в России могут вырасти из-за вакцинации строителей-мигрантов

Новый День08:30

Вакцинация гастарбайтеров на стройках может ускорить рост цен на жилье - эксперт

Интерфакс07:19
Интересное

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%

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РБК11:24

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ТАСС11:02

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Российская газета09:43

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РИА Новостивчера в 06:27