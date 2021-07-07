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В Белгородской области планируют ввести социальную карту на продукты

Департамент социальной защиты проработает вопрос организации таких точек продажи, чтобы жители региона могли покупать там продукты без лишних бюрократических проволочек. "Речь идет о введении социальной карты", - сказал глава региона. Он также добавил, что на приобретение товаров установят лимит.В источнике

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