Департамент социальной защиты проработает вопрос организации таких точек продажи, чтобы жители региона могли покупать там продукты без лишних бюрократических проволочек. "Речь идет о введении социальной карты", - сказал глава региона. Он также добавил, что на приобретение товаров установят лимит.

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