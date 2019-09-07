Политика

Lenta.ruLenta.ru«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

РИА Новости09:42

Зеленский: Переговоры по обмену заключенными между Москвой и Киевом могли сорваться из-за Владимира Цемаха

Эхо Москвы08:31

Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за Цемаха

Коммерсантъ09:58

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

Lenta.ru08:20

Зеленский: переговоры по обмену могли сорваться из-за бывшего командира ПВО в ДНР

Дождь08:16

Зеленский сообщил об угрозе срыва обмена из-за «ценного свидетеля» по MH17

Московский Комсомолец09:21

Зеленский: перед обменом украинского сепаратиста Цемаха допросили голландские следователи по делу о сбитом MH17

Новая газета08:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Экономика

Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет

Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Политика

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен

Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Происшествия

В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы

Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Происшествия

Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Здоровье

Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество

В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц

В Омске ищут агронома-технолога на зарплату в 100 тысяч рублей. Столько же предлагают в Тобольске оператору на бетоноукладчик.
Российская газета 04:47
Политика

Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии

Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Музыка

На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев

Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Авто

Экс-дизайнер Infiniti Карим Хабиб переходит в Kia

Как выяснилось, Карим Хабиб займет пост главного дизайнера в компании Kia.
Tvoe-avto.com 05:36
Авто

В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M

По информации российского офиса «БМВ», стоимость BMW X3 M Competition составляет от 6 миллионов 690 тысяч рублей, в то время как цена X4 M Competition составляет от 6 миллионов 820 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 08:31
Здоровье

В Волгоград вертолетом санавиации доставили четырех рожениц

РИА34 10:00
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика

Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие

Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»

Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Политика

Захарова прокомментировала освобождение граждан России и Украины

РИА Новости 08:34
Здоровье

В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов

Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Политика

Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам

Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.
РЕН ТВ 01:16
Наука

Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте

Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

РБК 09:14
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Газета.Ru 04:34
Футбол

Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру

В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Политика

Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд

Ведомости 08:26
Культура

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Гаджеты

IFA 2019: Samsung и очень много умной техники

Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.
Ferra 09:06
Транспорт

Выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 открыт только для входа.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес

Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной

Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Политика

В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова

Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное