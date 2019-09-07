Политика
Lenta.ru«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом
Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
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Зеленский сообщил об угрозе срыва обмена из-за «ценного свидетеля» по MH17
Московский Комсомолец09:21
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Экономика
Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет
Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Происшествия
В Екатеринбурге несколько заключенных в колонии нанесли себе порезы
Несколько заключенных в исправительной колонии №2 в Екатеринбурге в субботу порезали себе руки, госпитализация никому не требуется.
ТАСС 08:39
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
Коммерсантъ 07:13
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Омске ищут агронома-технолога на зарплату в 100 тысяч рублей. Столько же предлагают в Тобольске оператору на бетоноукладчик.
Российская газета 04:47
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Авто
Экс-дизайнер Infiniti Карим Хабиб переходит в Kia
Как выяснилось, Карим Хабиб займет пост главного дизайнера в компании Kia.
Tvoe-avto.com 05:36
Авто
В продажу в РФ поступили новые BMW X3 M и BMW X4 M
По информации российского офиса «БМВ», стоимость BMW X3 M Competition составляет от 6 миллионов 690 тысяч рублей, в то время как цена X4 M Competition составляет от 6 миллионов 820 тысяч рублей.
Daily-Motor.Ru 08:31
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru вчера в 08:00
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Политика
Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам
Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.
РЕН ТВ 01:16
Наука
Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Футбол
Бывший игрок «Барселоны», «Челси» и «Анжи» завершил карьеру
В 73 матчах за дагестанский клуб камерунец поразил ворота соперника 36 раз. Из российской премьер-лиги Это’о перебрался в английскую.
Профиль 08:34
Политика
Илья Яшин вышел на свободу после пяти арестов подряд
Ведомости 08:26
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Гаджеты
IFA 2019: Samsung и очень много умной техники
Южнокорейский технологический гигант, судя по всему, решил возглавить всю индустрию потребительской электроники, повсеместно внедряя поддержку сетей пятого поколения и делая жилище еще умнее.
Ferra 09:06
Транспорт
Выходы станции «Воробьевы горы» работают в штатном режиме
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города закрыт выход 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы", а выход 4 открыт только для входа.
ТАСС 09:40
Шоу-бизнес
Дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
Среди первых актеров российской сцены, служащих в театре, не потерялась и 13-летняя дочь Олега Павловича Мария, пришедшая поддержать маму и брата.
StarHit.ru 04:30
Политика
В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50