Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».

«Ценного свидетеля» по делу сбитого «Боинга» допросили перед обменом

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